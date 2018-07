Ángel de Brito durísimo contra Pampita: "La mejor 'mierda' de la TV terminó con el abandono de su 'conductora' y bajo rating"

La relación entre Ángel de Brito y Carolina Ardohain, dos excompañeros de trabajo y ¿amigos? atraviesa su peor momento. Hace unos días, Pampita se dirigió al ciclo Los Ángeles de la mañana como "la peor mier... de la tele". Ahora, llegó la contundente respuesta del periodista.

De Brito subió un "picante" tuit en el que no sólo respondía a los dichos de la modelo, sino que se refería a su renuncia y al bajo rating, todo por el mismo precio: "La mejor “mier...” de la televisión, terminó con el abandono de su “conductora” y con el número más bajo del canal #PampitaOnline @pampitaoficial", publicó.

Consultado, el conductor de LAM explicó los motivos. "Lo puse porque esperaba una disculpa aunque sea privada de Pampita, como no llego, utilice sus mismos términos".

Acerca de la relación entre ambos, no confirma si siguen siendo amigos o están peleados, pero aclara que "Con respecto a Pampita no es un vuelto ni revancha. Tengo buena relación con ella y hablamos en privado bastante seguido. Después del exabrupto de ella le contesto de la misma manera".

Y agrega que "No es un tema personal con ella o su programa, sino que hace veinte años comento el final de todos los programas. Pampita tiene un historial de insultar cronistas en la calle. Si no tiene ganas de hablar con nosotros la respeto, pero podría no contestarle a la cronista que la espera en Ezeiza en lugar de insultar a un programa".