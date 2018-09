INVENTARIO NACIONAL DE GLACIARES: JUJUY REGISTRA 255 CRIOFORMAS Y UNA SUPERFICIE ENGARZADA DE 9.53 KM2

El trabajo, concluido a fines del año pasado, es el resultado de un proceso llevado adelante desde hace tiempo por el IANIGLA, con el apoyo de los Ministerios de Ambiente Nacional y Provincial, en las provincias argentinas que cuentan con glaciares. Según lo relevado, Jujuy cuenta con 255 crioformas (reservas hídricas criosféricas, de hielo) que ocupan una superficie engarzada de 9.53 km2.



IGLA para el Inventario. La ministra Zigarán, destacó en la oportunidad el valor del documento que sirve como herramienta para la toma de decisiones en materia de ordenamiento ambiental del territorio. Y anticipó que el Inventario Nacional de Glaciares será validado por la provincia de Jujuy, tal como oportunamente ocurrió a nivel nacional por medio del Consejo Federal de Medio Ambiente (COFEMA); órgano que brindó respaldo unánime a la metodología desarrollada por el IANIGLA para el Inventario.

Respecto a la normativa vigente, la titular de la cartera ambiental precisó: “en función de la Ley Nacional vamos a modificar la normativa provincial de glaciares, que fue sancionada con anterioridad a la ley nacional y que tiene estándares de protección por debajo de lo que establece la ley 26.339 que es una ley de presupuestos minimos”.

El año pasado el Gobierno de Jujuy remitio un proyecto a la Legislatura para la modificacion de la ley provincial, y tal como lo aclaró la funcionaria provincial “este año vamos a avanzar en esa normativa, tenemos el compromiso de los legisladores de que antes de que concluya el año legislativo vamos a tener la ley de glaciares que incrementa los estándares de protección para incluir los ambientes perglaciares que no estaban contemplados en la normativa local”.

Por su parte, Diego Moreno dijo que “se trata de una herramienta fundamental de lo que tiene que ver con el ordenamiento ambiental del territorio a nivel provincial, y con preservar las fuentes de agua dulce que, sobre todo, tienen las zonas cordilleranas desérticas como la puna de Jujuy”.

“Estos cuerpos de hielo son fundamentales porque aportan en distintos momentos del año agua a las cuencas y son clave para actividades humanas: ganadería, agricultura, turismo”, agregó el funcionario nacional.

Si bien reconoció que no había un conocimiento preciso de donde estaban ubicados estos cuerpos de hielo, estas reservas estratégicas de recursos hídricos, ponderó por otro lado que “este inventario aporta esa información de base para poder tomar decisiones, para poder dar a conocer la importancia de estas áreas y asumir las medidas para su conservación y uso sustentable”.

Finalmente, Laura Zalazar (IANIGLA), encargada de desarrollar la presentación en la jornada, indicó que luego de un trabajo de georeferenciación y luego de intervenir en los territorios provinciales, pudieron relevar 16.968 cuerpos de agua en Argentina.

En Jujuy en particular, se detectaron glaciares distribuidos a lo largo de toda la provincia, tanto en la puna como en las cuencas del este. “El hielo de esos glaciares no se puede ver a primera vista”, explicó la especialista; y agregó que “lo que se puede ver son formas, una morfología característica que nos indica que dentro de esas formaciones existe hielo. Es necesario prestar atención en la montaña para darse cuenta de que estamos frente a un glaciar. No es fácil identificarlos”.

Según lo registrado, los glaciares se distribuyen prácticamente en toda la provincia de manera muy dispersa, “sin embargo –explicó Zalazar- tienen una mayor densidad en las cuencas que están ubicadas al este de la cordillera oriental; en la puna encontramos también glaciares de escombros: en Salinas Grandes, en Vilama. Solamente en dos cuencas en las que hemos trabajado no encontramos glaciares, en la zona de la Laguna de Pozuelos y en la Salina de Jama”.

Estuvieron presentes en la oportunidad, el secretario de minería e hidrocarburos, Miguel Soler; la Dra. Carolina Pérez, en representación de la Secretaría de Pueblos Indígenas; miembros de las comunidades indígenas; referentes y especialistas de los poderes ejecutivo, legislativo, y judicial, del ámbito nacional y provincial; así como también representantes del sector privado. Al concluir la jornada, se hicieron consultas, aportes y sugerencias. Y se dejó en claro que esta primera presentación es el puntapié inicial para socializar localmente el Inventario Nacional de Glaciares.

Periodista: Rodrigo Saavedra Trabajamos por una sociedad mas informada y comunicada con un profundo compromiso con la realidad informativa de la provincia de Jujuy, el país y el mundo.