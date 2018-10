CONCEJALES RECIBIERON A FUNCIONARIOS DE LA DIRECCION DE ZOONOSIS

Concejales recibieron a referentes de la Dirección Zoonosis de la Municipalidad de la Capital, con motivo de recibir información por inquietudes solicitadas a través de un Pedido de Informe referido a conocer la situación de animales domésticos y también sobre el trabajo que se viene realizando con las campañas de vacunación antirrábica.

En la reunión se detalló el trabajo que se realiza con la campaña de castración masiva en los barrios y anticiparon que continuará hasta diciembre, incluyendo todos los sectores de la ciudad. Además, mencionaron que en la actualidad van aplicando 48 mil dosis en la capital, a diferencia del año pasado que colocaron 47 mil. También esperan que este año se supere el número y creen que llegarán a 75 o 100 mil dosis.

En este sentido, la Vicepresidente Primero de la institución, concejal Estela Flores, expresó “en la reunión nos informaron sobre un pedido de informe del concejal Miguel Morales, para conocer la tarea que desarrollan en cuanto a la vacunación en los barrios”.

Más adelante, indicó que “es una campaña que comienza con la provisión, en este caso sería de la vacuna y todos los insumos necesarios para llevar adelante la campaña desde que se inicia hasta que culmina en los barrios”. Además, remarcó que realizan un trabajo articulado con las instituciones como los CPV, centros vecinales y que desde allí pueden tener de alguna manera un control de vacunación de todos los animales.

Por su parte, el Dr. Ricardo Hueda, médico veterinario y Director de Zoonosis, afirmó que “espero que la información brindada sea muy útil para todo el Concejo Deliberante y principalmente para que todos nuestros legisladores sepan que hay detalles que tienen que considerar al momento de decidir”.

Asimismo, agregó que “brindamos números y estadísticas con respecto a los animales vacunados y operados, el trabajo que se realiza con el quirófano ambulante y fijo que se encuentra en los tres lugares como en Alto Comedero, el edificio ubicado en Santa Rosa y el propio edificio ubicado en el barrio 9 de julio”.

Para finalizar, el funcionario municipal señaló que “lo que queremos conseguir es que la gente de Jujuy tome consciencia y que las mascotas no se sigan reproduciendo, que la gente acuda a la campaña de concientización que se realiza gratuitamente en todos los sectores de la ciudad”. También añadió que los que no pudieron llegar a la vacunación se lleguen a los edificios mencionados, “hagamos esa vacunación a nuestras mascotas para no tener el riesgo de que estén contagiando a las personas, ya que es la rabia es la peor muerte del mundo. Por eso es importante ponerse a resguardo haciendo la parte preventiva”.

La encargada de la Dirección de Zoonosis, Natalia Mancilla, anticipó que tienen previsto culminar con la campaña de vacunación por los barrios de la ciudad a finales de octubre y esperan que los acompañe el tiempo, pero no obstante se seguirá vacunando en los centros de zoonosis y en todos los barrios donde se necesite que llegue la vacuna antirrábica.

Además de Estela Flores, también participaron de la reunión los ediles Miguel Morales, Matías Domínguez, María Galán, Patricia Moya, Marcelo García, Santiago Jubert, Leandro Guibergia, Andrea Gutiérrez, Guillermo Alemán y Federico Noro.





Periodista: Rodrigo Saavedra Trabajamos por una sociedad mas informada y comunicada con un profundo compromiso con la realidad informativa de la provincia de Jujuy, el país y el mundo.