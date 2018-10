Johnny Depp a Hollywood: “Maldito circo de mierda”

¿Los responsables? “Los poderosos difamadores de Hollywood” . Aunque no dio nombres, quedó claro en su descargo que uno de los principales culpables fue Walt Disney Pictures, la distribuidora de la película que le hizo una estrella mundial, Piratas del Caribe, donde dio vida al aclamado capitán Jack Sparrow.

“Disney me odiaba. Pensaron todo lo posible para deshacerse de mí, para despedirme”

“Disney me odiaba. Pensaron todo lo posible para deshacerse de mí, para despedirme” , afirma, 15 años después del estreno de la primera película de la saga.

“Les dije: ‘Miren, si no les gusta lo que estoy haciendo, despidanme. Me contrataron para hacer un trabajo e interpretar a un personaje, y eso es lo que quiero hacer”

“Les dije: ‘Miren, si no les gusta lo que estoy haciendo, despidanme. Me contrataron para hacer un trabajo e interpretar a un personaje, y eso es lo que quiero hacer” , rememora Depp, convencido en todo momento de “que tenía razón”, a pesar de que los otros actores le miraban “como si fuera una amenaza absoluta”.

“El problema de trabajar con estos grandes estudios es que pueden sentirse incómodos con ciertas decisiones creativas (…) Mi opinión es que si el estudio no está preocupado, significa que no estoy haciendo mi trabajo correctamente”

“El problema de trabajar con estos grandes estudios es que pueden sentirse incómodos con ciertas decisiones creativas (…) Mi opinión es que si el estudio no está preocupado, significa que no estoy haciendo mi trabajo correctamente” , amplió.

“Había mucho dinero en juego, la gente me denunciaba en cada ocasión. Es muy obvio. Sé que nunca voy a ser una Cenicienta, lo sé y lo acepto. Pero en un tiempo muy corto de tiempo, de ser la Cenicienta he pasado a ser la bestia”

“Había mucho dinero en juego, la gente me denunciaba en cada ocasión. Es muy obvio. Sé que nunca voy a ser una Cenicienta, lo sé y lo acepto. Pero en un tiempo muy corto de tiempo, de ser la Cenicienta he pasado a ser la bestia” , explicó.