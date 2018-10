LA COMISION DE EDUCACIÓN RECIBIÓ A PADRES Y DOCENTES DEL COLEGIO NUEVO HORIZONTE

La Comisión de Educación de la Legislatura recibió a padres y docentes del Colegio Nuevo Horizonte para conocer la situación que atraviesan. “Estamos acá para charlar, para que nos cuenten. Sabemos que hay muchas problemáticas, la fundamental es que no cobran el salario. Queremos conocer cuáles son los problemas que ustedes están viviendo dentro de la institución privada”, señaló la diputada María Ferrín, presidente de la Comisión.

Además, la diputada agregó “recibimos información que no teníamos, escuchamos la problemática y los distintos pedidos. En este caso está el pedido de regularización de la situación salarial de los docentes, pero también el pedido de la posibilidad de que estas instituciones que pertenecen a la ODIJ pasen al ámbito estatal en un proceso en el que seguramente se va a poder avanzar. Nos enteramos que antes figuraban como organización social, ahora están incluidas en el decreto N° 6.000, por lo tanto está enmarcada dentro de una institución privada, y como toda institución privada, una parte la subsidia el estado, el 70% en este caso, y la otra parte la tiene que pagar el dueño de la empresa. Eso no se está haciendo, y también nos surge la duda de que, si son instituciones que no cobran cuotas societarias como cobra cualquier colegio privado, con qué dinero se cubre ese otro 30%”.

La presidente de la Comisión también hizo referencia a la falta de obra social de los empleados, remarcando la preocupación por el perjuicio de los trabajadores de estas instituciones. Conjuntamente, destacó “lo primero es solucionar el tema del pago del salario de estos trabajadores, en segundo lugar la posibilidad de que puedan, en algún tiempo, ser colegios que se estaticen de la misma forma que lo fueron en un determinado momento los colegios de ‘La Tupac’. Estatizando, lógicamente, se resuelve el problema de la obra social”.

Para finalizar, Ferrín remarcó “la Comisión no es una simple escucha. Una vez que recibimos toda la información que necesitamos nos ponemos a trabajar para buscar soluciones. Esto nos abre un paraguas de gestiones que tenemos que hacer con el Ministerio de Educación, con el propio gobierno de la provincia, para ver cómo podemos ir encaminando toda esta situación, en la que coincidimos todos los diputados, que tiene que tener una solución definitiva para que no vuelva a pasar. Son distintas gestiones, distintas conversaciones que hay que tener con distintos organismos del estado”.

Periodista: Rodrigo Saavedra Trabajamos por una sociedad mas informada y comunicada con un profundo compromiso con la realidad informativa de la provincia de Jujuy, el país y el mundo.