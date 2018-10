Nicole Neumann negó la separación de Matías Tasín

Los chats e Ivana Figueiras





Nicole también habló de las declaraciones de su ex amiga, Ivana Figueiras, quien dijo que ella estaba "para chaleco de fuerza" y que no estaba "sana mentalmente". "Le mando un besito enorme", contestó la modelo, al tiempo que dijo que no le daba miedo que se divulguen más conversaciones privadas de ella con Cubero.





"Me da verguenza ajena, me parece un papelón, pero preocuparme, para nada. Va a seguir de forma legal. Ya no hay encuentro con él. Ya se cruzó una linea bastante complicada lamentablemente", concluyó.