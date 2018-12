Carla Conte lloró al recordar el momento en que Marcelo Tinelli le cortó la pollera

En el año 2007, Marcelo Tinelli había puesto de moda en su programa que en cierta ocasión las mujeres que participaban del certamen de baile debían dejar que les cortara la pollera y de ese modo dejar al descubierto la cola de las personas.



Por lo general, luego de cada performance las bailarinas aceptaban rápidamente que el conductor de televisión accionara contra la prenda de vestir.

Sin embargo, una noche Carla Conte le puso un “stop”. O por lo menos, eso intentó. Es que una vez finalizada la coreografía de la modelo, Tinelli quiso proceder a quitarle la pollera y ella se negó en más de una oportunidad.

A pesar de que la participante le demostró en varias ocasiones que no le veía la gracia que la desvistiera en medio del programa, el empresario terminó logrando lo pretendido y finalmente dejó a la mujer con las piernas completamente descubiertas.

En el reportaje que le realizó a la periodista Luciana Peker, la entrevistada le recordó aquel momento y la conductora de “Confrontados” se emocionó hasta las lágrimas.



“Yo quiero en este momento rescatar a todas las mujeres que hicieron historia; vos la hiciste, porque en la televisión no es que no se corten polleras, una cosa es cortarte y ponerte la pollera corta porque querés y hacer la práctica que quieras, y otra es que te la corten sin tu voluntad. La que dijo no y se planteó fuiste vos, y eso que Thelma rescata como un cambio, es gracias a vos’‘, fueron las palabras que utilizó Peker y provocaron la conmoción de la compañera de Rodrigo Lussich.













