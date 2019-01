Se negó a enviar fotos en lencería para un trabajo: "Gorda acomplejada", le contestaron

Cuando a Daiana Ferrúa le ofrecieron trabajar en una consecionaria no imaginó que iba a sufrir en carne propia una grave situación de discriminación: la mujer fue contacta por un agente de la empresa Manpower, de La Plata, que le pidió fotos en ropa interior y como se negó la llamó "gorda".

Según denunció Daiana en su cuenta de Facebook, en un primer llamado telefónico la empresa, que funciona como intermediaria, le dio detalles sobre el empleo. Hasta ahí todo iba bien. Pero luego recibió un mensaje de WhatsApp donde le pedía el CV y 12 debían ser "en lencería".