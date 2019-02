Alerta Roja Meteorológico, cobertura Provincia de El Loa y Comuna de Antofagasta.

Periodista: Rodrigo Saavedra Trabajamos por una sociedad mas informada y comunicada con un profundo compromiso con la realidad informativa de la provincia de Jujuy, el país y el mundo.

☆Estado de Puertos:Mejillones: T.M. Michilla Inhabilitado por Resolución Local.☆Situación Pasos Fronterizos:Complejo Integrado Jama: habilitada con precaución 08:00 a 14:00 hrs.Complejo Hito Cajón: habilitada con precaución desde las 08:00 a 14:00 hrs.Complejo Integrado Sico: Cerrada Hasta nuevo aviso. Ruta cortada en varios tramos por remoción de masas.Complejo Fronterizo Ollagüe: habilitada con precaución, 08:00 a 15:00 hrs.Paso San Pedro: Habilitado de 08:00 a 20:00.☆Situación Estado de Carreteras:Ruta-CH-21 (Calama – Ollagüe) habilitada con precaución.Ruta-CH-27 (San Pedro Atacama-Jama) habilitada con precaución 08:00 a 14:00 hrs.Ruta-CH-23, habilitada con precaución entre Calama a San Pedro de Atacama. Ruta cortada pasado la localidad de Socaire en varios tramos hacia Paso Sico.☆Pronóstico Meteorológico:Calama: Cubierto y neblina variando a nublado viento entre 25 y 40 km/hr en la mañana. Cubierto y precipitaciones. probables tormentas eléctricas con viento entre 40 y 60 km/hr en la tarde.Tocopilla: Cubierto y precipitaciones aisladas variando a nublado en la mañana. Nubosidad parcial variando a cubierto y precipitaciones aisladas en la noche.Ollagüe: Cubierto con Precipitaciones y probables tormentas eléctricas, Viento entre 40 y 60 km/hr en la tarde. Cubierto y precipitaciones. probables tormentas eléctricas en la noche.San Pedro de Atacama: Cubierto y precipitaciones. Probables tormentas eléctricas en la tarde y noche.Cordillera: Nublado variando a cubierto. Precipitaciones con probables tormentas eléctricas☆Emergencia en desarrollo:Alteración del suministro de agua potable, Ciudad de Calama.Respecto al corte no programado que afecta a la ciudad de Calama, debido a las precipitaciones generadas en la Provincia El Loa producto del Invierno Altiplánico, Aguas Antofagasta a partir de las 16:00 hrs, abastecerá del servicio de suministro de agua potable al 50 % de la comuna restante (21500 clientes aprox.) y por un período de 12 horas.Cabe destacar, que se suspenderá el suministro a un porcentaje de clientes que ya se les repuso el servicio esta madrugada a las 04:00 am. La idea es ir alternando el suministro cada 12 horas con el fin que todos los clientes cuenten con abastecimiento.Este corte comenzará a partir de las 16:00 horas y hasta las 04:00 am del viernes 08 febrero, donde el último cliente con suministro será a las 10:00 horas.