Morena Rial habló sin filtros de la relación con su papá: "No está todo bien; volvimos a hablar por mi hijo"

No solo cesaron las acusaciones públicas de la joven contra su famoso papá, sino que el conductor de Intrusos contó que el embarazo de Morena, quien en abril se convertirá en mama de Francesco Benicio junto a Facundo Ambrosioni (19), volvió a unir a la familia.

Sin embargo, en una nota, More habló de la relación actual con su papá y, si bien reconoció que el vínculo mejoró, continúa marcando distancia con él. “Hablamos cada tanto y me pregunta por su nieto. No está todo bien, pero tampoco está tan mal como el año pasado”, aseguró Morena.