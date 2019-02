Pico Mónaco y una foto junto a una rubia en Mardel: ¿la tercera en discordia en su separación de Pampita?

Él desmintió tajantemente cualquier tipo de infidelidad y ella brindó una llamativa respuesta cuando la revista Caras le preguntó por el tema: “Si hubo una tercera en discordia lo va a aclarar él en su momento porque a mí no me corresponde hablar por él. Pero te puedo asegurar que no hubo nada de eso. Jamás. Juan es una persona con muchos valores y nunca sospeché de él y jamás me habría hecho sentir así. No me corresponde a mí decirlo porque se lo están inventando a él, pero no hay ningún motivo en particular. Son cosas nuestras como pareja que no hay que explicar, pero no pudo ser y nada más”, dijo la top.