Alejandra Cejas habla de: "estamos en las puertas de un fraude Electoral"

Periodista: Rodrigo Saavedra

La diputada justicialista Alejandra Cejas, hizo referencia a la audiencia de conciliación que se llevó a cabo en el Tribunal Electoral de Jujuy, ante la presentación días atrás de un pedido de nulidad de las elecciones provinciales fijadas para el 9 de Junio.La legisladora explicó que el llamado a elecciones no puede realizarse sin un padrón actualizado y que esto pone en riesgo la transparencia del acto electoral. En este sentido afirmó que “No hay presupuesto, no hay acto fundado, no hay padrón; son varios los impedimentos que hemos ido remarcando y creo que desde la propia respuesta a la demanda del Gobierno Provincial, se reconoce esta falla porque hacen alusión a elecciones pasadas que nada tienen que ver con lo que se plantea ahora”.Por otra parte indicó que desde el gobierno han tratado de fortalecer su posición subiendo un link de padrones nacionales que no existen porque no están cargados. “Lo que más nos llama la atención es que aún hasta el dia de hoy siguen cargando el padrón de extranjeros”.Cejas indicó que se constató que en algunos municipios se esta realizando el empadronamiento de quienes votan en elecciones municipales como es el caso de los extranjeros. Agregó que “seguimos ratificando y reafirmamos la situación de que en Jujuy no tenemos un padrón que nos posibilite, sobre todo a quienes formamos parte de la oposición, participar en las elecciones transparentes ya que consideramos que estamos en la puerta del fraude”.La diputada aseguró que espera y confía en la respuesta del Tribunal Electoral y que se continuará sosteniendo las nulidades planteadas. “Estamos en la puerta del fraude electoral, es increíble que durante la audiencia venían a pedir padrones que no existen y si no hay padrones no pueden haber elecciones”.Para finalizar explicó que nadie ha negado que el ejecutivo tenga facultad para convocar a elecciones pero que el tema es que el aumento presupuestario para estas elecciones debería que haber significado una autorización legislativa. “La falta de padrón debería haber motivado por lo menos que se cumplan los tres meses de plazos que establece la constitución y nosotros tenemos un cronograma electoral que corre”.