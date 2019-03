¿Cuándo fue que cortaron? Pampita habló de la separación con Pico Mónaco, pero no le dan las fechas

En una entrevista con Intrusos (América, lunes a viernes a las 13), además de vivir momentos de tensión e incomodidad, Carolina Pampita Ardohain se refirió a la fecha de su separación de Juan Pico Mónaco, respuesta que sorprendió a todo el panel que lidera Jorge Rial.





Allí, Pampita habló nuevamente de su ruptura amorosa con el ex tenista luego de una consulta picante de Daniel Ambrosino , uno de los panelistas de Intrusos. "¿Cómo comenzó tu relación con Balcarce? Nos llamó la atención que de repente la relación con Pico terminó de pronto, el amor desapareció y a un mes nos enteramos que estabas enamoradísima, perdidamente enamorada de Mariano" , le preguntó a la modelo.





Pampita, en una foto de su Instagram.





Por lo que la oriunda de La Pampa respondió: "Yo me separé el año pasado de Pico, en el mes de mayo" . Asimismo, el panelista la interrumpió y, rápidamente, le dijo: "Pero si en el verano te vimos en Punta del Este con él".





Pampita, sorprendida, se tuvo que explayar. "Después sí, estuvimos unas semanas juntos en el verano. Pero la verdad es que el duelo y el corte yo lo había hecho el año pasado. Inclusive, me retiré del trabajo unos meses, me refugié en mis hijos para sentirme bien. No es que esa relación se terminó de un día para el otro" , dijo.





Y avanzó: "Hubo un montón de meses en donde los dos hicimos un duelo, rehicimos nuestras vidas, nos reencontramos y nos dimos otra oportunidad. Entonces, no es que terminó en enero y fue un de día para el otro. Estábamos hace muchísimos meses haciendo el duelo del fin de esa relación".





Mariano Balcarce es empresario y novio de Pampita.





Apenas empezaron los rumores de que Pampita estaba saliendo con Mariano Balcarce , un empresario de 32 años, ella, en vez de negarlo y jugar al misterio, se apresuró a confirmarlo. Eso ocurrió pocos días atrás, a poco más de un mes de que la propia Pampita anunciara el final de su romance con Pico Mónaco.





El pasado 28 de enero, Pampita anunció en Twitter que había terminado su vínculo sentimental con Pico y lo puso en estos términos: "Hace unos días con @picomonaco decidimos separarnos, estamos tristes porque dimos lo mejor de cada uno y no funcionó como esperábamos. No hacemos mal a nadie, nos queremos mucho y nos respetamos. Espero que nos dejen vivir este momento en paz, sin mentiras o falsas especulaciones".





La modelo eligió contar la ruptura de su pareja en su cuenta de Twitter, en la que tiene más de dos millones de seguidores.





Después de eso, la modelo se fue de vacaciones con sus hijos. Estuvieron en México y luego, en Miami, la ciudad donde comenzó su relación con Mariano Balcarce. "Esta persona que apareció en mi vida fue una sorpresa. No estaba buscando enamorarme de vuelta; ni siquiera se me ocurría. Estaba de vacaciones con mis hijos y a veces pasa así, surge de repente y funciona. Así fue", dijo la modelo al respecto.





Sin embargo, aún resuena en el ambiente del espectáculo que ella y Pico volvieron a verse las caras el último verano, en Punta del Este, para cumplir con algunos negocios que ya tenían pactados. Y la condición era que estén juntos.





Pero Pampita, lo volvió a negar tanto en una entrevista con una revista como frente a las cámaras de Intrusos. "No fui a ningún evento en el verano con Pico Mónaco. No es cierto y mintieron alevosamente con eso. Qué pena que la gente piense eso. Era una cosa nuestra y hablan con malicia cuando dicen que es por dinero, la vida no es así. Capaz ustedes piensan que la vida es así. Para mí la vida es súper simple, yo cuando estoy con alguien al lado es por cariño y por amor. Nunca por otra cosa" , cerró.

