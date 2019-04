DELIBERA EN JUJUY EL FORO FEDERAL DE CONSEJOS DE LA MAGISTRATURA Y JURADOS DE ENJUICIAMIENTO DE LA REPÚBLICA ARGENTINA

la Magistratura y Jurados de Enjuiciamiento de la República Argentina (FO.FE.C.MA), comenzaron hoy, iniciando un profundo análisis y debate sobre el funcionamiento de los organismos mencionados, y de las problemáticas se presentan en los procesos de selección, designación y destitución de jueces. XXIV Jornadas Nacionales del Foro Federal de Consejos dey Jurados de Enjuiciamiento de(FO.FE.C.MA), comenzaron hoy, iniciando un profundo análisis y debate sobre el funcionamiento de los organismos mencionados, y de las problemáticas se presentan en los procesos de selección, designación y destitución de jueces. Las

Más de cuarenta representantes de todo el país participan del evento, de relevancia institucional nacional, que se desarrolla por primera vez en Jujuy, con la organización del Fo.Fe.C.Ma, el Superior Tribunal de Justicia y el Tribunal de Evaluación del Poder Judicial.

En el acto de apertura, el estrado principal estuvo integrado por el gobernador de la provincia, CPN Gerardo Morales; el vicegobernador, CPN Carlos Haquim; la presidente del Foro Federal y presidente del Superior Tribunal de Justicia de Chaco, Dra. Emilia Valle; la presidente del Superior Tribunal de Justicia, Dra. Clara Aurora De Langhe de Falcone, y el juez del Superior Tribunal de Justicia y presidente del Tribunal de Evaluación, Dr. Pablo Baca.

Estuvieron presentes los jueces del Superior Tribunal de Justicia, doctores Federico Francisco Otaola, Sergio González, María Silvia Bernal y Elizabeth Altamirano, junto al Ministro de Gobierno y Justicia, Agustín Perassi y el Fiscal de Estado, Dr. Mariano Miranda.

Además, se contó con la participación del Fiscal General del Ministerio Público de la Acusación, Dr. Sergio Lello Sánchez, la Defensora General del Ministerio Público de la Defensa Penal, Dra. Ivone Aquí y la Defensora General del Ministerio Público de la Defensa Civil, Dra. Susana Traillou y su Adjunta, Dra. Olga Ivacevich, magistrados y funcionarios judiciales, y abogados del foro local.

En la oportunidad, el Dr. Baca detalló el trabajo del Tribunal de Evaluación a lo largo de los tres años de funcionamiento, destacando que la participación del mismo en el Foro Federal, desde sus inicios, fue absolutamente enriquecedora, ya que permitió observar críticamente los procedimientos aplicados, para luego mejorarlos.

En este sentido, el magistrado manifestó que hay 41 ordenes de merito ya elevadas, vacantes cubiertas, jueces especializados designados por concursos, autonomía de los Ministerios Públicos, avanzando así en un proceso de descentralización de la justicia en la provincia, el cuál, resaltó, apunta a la construcción de confianza en la sociedad sobre el funcionamiento del servicio del Tribunal de Evaluación.

Por su parte, la Dra. Emilia Valle, afirmó que las jornadas son muy ricas en materia de intercambio de experiencias, de análisis de malas y buenas prácticas, para desterrar las primeras e imitar las segundas, y que, después de dicha capacitación, viene el "hacer", el cuál, tiene como fin "ser mejores, progresar y dar vida al cambio"; para de esta manera lograr brindar un servicio de justicia de excelencia, que es el que hoy reclama la ciudadanía con legitimo derecho.

La magistrada, se refirió a la responsabilidad ética como un tema central, afirmando que la misma debe desechar no solo al mal juez sino al juez mediocre, y debe hacer pensar a los jueces en que son servidores públicos.

Posteriormente, la Dra. Clara de Falcone manifestó coincidir con lo expresado por la Dra. Valle, y recordó que en ocasión del Acto de Apertura del Año Judicial se refirió a la responsabilidad ética de los jueces, haciendo referencia a que estos "tienen un poder implícito para hacer cumplir las leyes y la constitución, por ello no deben dejarse presionar por nadie, ya que tienen la obligación de fallar conforme a derecho y a lo que les dice la realidad".

En su alocución, reiteró que los jueces no deben dejarse presionar por nadie, puesto que deben luchar por la independencia del Poder Judicial, ya que “si no sabemos ser independientes no sabemos ser jueces”, y afirmó “esta es mi lucha desde que ingrese a la justicia”.

Para finalizar, el primer mandatario provincial, Gerardo Morales, agradeció al Foro Federal por haber elegido a Jujuy como sede para continuar con este debate tan importante que lleva a cabo por todo el país.

En ese marco, comentó que muchas provincias tienen este instituto en sus Constituciones, lo que representa un paso más para garantizar el proceso de independencia.

En el caso de Jujuy, Morales explicó que si bien el mismo no está incorporado en la Constitución , tampoco se prohíbe; y así, manifestó que el acuerdo de los tres Poderes del Estado provincial posibilitó llevar adelante este mecanismo que dota de transparencia al sistema de selección de jueces





A lo largo de las Jornadas se desarrollarán conferencias sobre la "responsabilidad ética de los Jueces"; el "perfil del Juez conforme habilidades requeridas por la oralidad civil"; "Los desafíos comunicacionales del Fo.Fe.C.Ma; y en mesas panel, se analizarán las "decisiones de los jurados de enjuiciamiento que hayan sido revocadas por los Superiores Tribunales de Justicia o la Corte Suprema de Justicia de la Nación", y las "cuestiones novedosas en el ámbito del proceso de selección de Magistrados y Funcionarios".

