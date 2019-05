Video: Marta Sanchez atacada a huevazos sobre el escenario

Un incómodo momento vivió Marta Sánchez el viernes pasado, cuando se vio obligada a abandonar el show que estaba brindando en Badalona, en el marco de las Fiestas de Mayo de esa localidad, al ser atacada a huevazos por parte del público.

El evento denominado Popstar by Brian Cross Special LGTBI Edition coincidía con el Día Mundial contra la Homofobia. La intérprete de "Desesperada" estaba en el cierre, momento en que comenzaron a caer sobre el escenario huevos y tomates.

"Pues me voy, ya está", dijo Marta, sorprendida por la situación. Pegó media vuelta y abandonó la tarima mientras el público la abucheaba.

Tras dos días de hermetismo, Marta compartió un comunicado con sus seguidores.

"Sobre lo que ocurrió en Badalona, realmente no merece mucho la pena entrar a responder a esos cobardes, que solo buscan publicidad, pero lo haré por tantísimos mensajes de apoyo que estoy recibiendo. No voy a entrar a hacer entrevistas sobre el tema, porque lo que realmente quiero es olvidarme de este desagradable incidente, que ha sido sin duda, el peor que he sufrido en un escenario", comenzó diciendo la cantante madrileña.

Marta había despertado una gran polémica en el mes de febrero, cuando le puso letra propia al Himno de España, que decía: "Vuelvo a casa, a mi amada tierra, la que vio nacer un corazón aquí. Hoy te canto, para decirte cuanto orgullo hay en mí, por eso resistí. Crece mi amor cada vez que me voy, pero no olvides que sin ti no sé vivir. Rojo, amarillo, colores que brillan en mi corazón y no pido perdón. Grande España, a Dios le doy las gracias por nacer aquí, honrarte hasta el fin. Como tu hija llevaré ese honor, llenar cada rincón con tus rayos de sol. Y si algún día no puedo volver, guárdame un sitio para descansar al fin".

Esta versión del himno interpretada por Marta en el Teatro de la Zarzuela para celebrar sus 30 años con la música se hizo viral rápidamente. Y es evidente que los separatistas de Cataluña no la han tomado con buen grado, por lo que la cantante ha sido agredida en su última presentación.

“Quiero insistir que esa letra la hice para cerrar un espectáculo que recorría mi carrera a piano y voz, y venía perfecta esa melodía, para hablar de mi vuelta a casa después de cuatro años viviendo fuera. Cualquiera que esté o haya estado en esa situación, estoy segura de que se siente identificada con esa letra, que hice con todo mi cariño a mi país al que tanto aprecio y sin ninguna pretensión más que esa, a pesar de que haya gente que no lo vea así”, explicó Marta en su comunicado.

Y luego concluyó: "El caso es que siento un total desprecio hacia los que usan la violencia para cualquier tipo de reivindicación. Uno de los huevos lanzados me hizo daño físico. ¿La próxima vez que serán? ¿Piedras? ¡A dónde vamos a llegar, señores! Pensemos en eso y no me usen más de cabeza de turco ante un problema que nos afecta realmente a todos. Gracias siempre a aquellos que me apoyan y me respetan. Un abrazo de corazón fuerte para todos, en especial al público allí presente".

