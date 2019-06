PRISIÓN PERPETUA PARA EL TRANSFEMICIDA DE ZOE QUISPE

La Secretaría de Paridad de Género del Ministerio de Desarrollo Humano, brindó patrocinio jurídico a familiares de Zoe Quispe durante el juicio por el transfemicidio ocurrido en septiembre de 2016, cuyo autor material, Jesús Pantaleón “Lucas” Moreno, fue condenado ayer por el Tribunal en lo Criminal de N° 2 con una sentencia unánime a la pena máxima de prisión perpetua. La querella solicitó desde un inicio que se contemple la figura de transfemicidio.

Querellantes: la mamá de Zoe junto a Romina Cortés, abogada de la Secretaría de Paridad de Género.

Zoe Nazarena Quispe, una mujer trans, fue asesinada de 35 puñaladas por su pareja, “Lucas” Moreno, el 10 de septiembre de 2016; tenía 35 años y se comprobó en el juicio que era víctima de violencia de género por parte de su agresor con quien compartían una habitación en el domicilio de la familia de Zoe, en Palpalá.

El juicio oral inició el 22 de mayo, ante el Tribunal en lo Criminal Nº 2 de San Salvador de Jujuy, integrado por la jueza Cecilia Sadir (presidenta) y los jueces Luis Kamada y Antonio Llermanos; con la actuación del fiscal Alejandro Maldonado, quienes condenaron a prisión perpetua al transfemicida por resultar ser autor material y responsable del delito de homicidio calificado por la relación de pareja.

En diez días se conocerá los argumentos de la sentencia y en el caso de que no se apliquen todos los agravantes requeridos por el transfemicidio, la querella recurrirá la sentencia, ya que entre otros argumentos se pidió que se consideren los antecedentes de otros 2 casos ocurridos en el país: el asesinato Diana Sacayán y el de Marcela Chocobar.

La querella, con el patrocinio jurídico de Romina Cortés, abogada de la Secretaría de Paridad de Género de la Provincia de Jujuy, había solicitado que se condene a Moreno como un transfemicida, aplicando la figura agravada del homicidio por el vínculo, por violencia de género y por ensañamiento pidiendo la pena máxima prevista que es la prisión perpetua.

Al respecto, la abogada de la querella, Romina Cortés, manifestó: “es la condena que nosotros/as habíamos peticionado y de parte de la Secretaría de Paridad de Género, hemos defendido la imagen y la memoria de Zoe Quispe ya que por parte de la defensa desde el primer momento intentaron referirse a ella haciendo alusión a su sexualidad, para lo cual esta querella se opuso e instó en los alegatos a que la defensa del acusado no haga una referencia discriminatoria con respecto a la identidad de género de Zoe”.

“Nosotros/as vamos a seguir sosteniendo que en este caso la condena fue por un transfemicidio de Zoe Quispe, ya que quedó netamente acreditado que sufría violencia de género encontrándose en relación de pareja con quien convivía que fue Moreno Pantaleón, conocido como ‘Lucas’”, puntualizó Cortés.

Por su parte, Marta Susana Mamaní, hermana de Zoe Quispe, expresó: “realmente hemos visto que se hizo justicia, agradecemos de parte de toda la familia a la Secretaría de Paridad de Género que nos apoyó en todo momento; gracias por acompañarnos”, y agregó: “estamos conformes con el fallo que dio la justicia, es lo que esperábamos realmente, nada menos, porque con todo lo que pasó, tenía que hacerse justicia y se hizo”.

“Yo como hermana -continuó Marta quien se presentó como testigo en el juicio- muchas veces he presenciado momentos de violencia por parte de él hacia Zoe, y a este final doloroso y trágico de a poco lo vamos aceptando, no podemos resignarnos a no tenerla, porque Zoe siempre ha sido una persona re divertida y buena; era quien organizaba las reuniones familiares y ahora que no está ella no hay vida en la casa, hay silencio, ella era la que alegraba nuestra familia”, y añadió: “sé que con esto no la vamos a volver a tener, pero siempre va a estar presente en nuestros corazones”.

La Secretaría de Paridad de Género cuenta con un Programa de Acompañamiento a Familiares de Víctimas de Femicidios, un Programa de Diversidad Sexual y un Programa de Atención Integral de la Violencia de Género desde donde se articuló para realizar un acompañamiento integral a familiares y amigos de Zoe Quispe. Asimismo, desde esa Secretaría detallaron que en un principio hubo que trabajar mucho con la familia para que el dolor de la pérdida no les impidiera acceder a la justicia.

“Finalmente logramos que la mamá aceptara nuestro acompañamiento y pudimos representarla e ir a juicio; por eso declararon como testigo varios integrantes de la familia, entre esos el papá, la mamá, la hermana y el hermano, para nosotras como dispositivo estatal fue importante acompañar a toda la familia”, señalaron autoridades de esa repartición provincial.

“Trabajamos para que la Justicia se sensibilice con los familiares, que pueda evaluar y valorar la prueba desde la perspectiva de género y pueda encuadrar estos hechos como el crímen sexista que son; eso fue lo que pidió la querella (la familia) y por eso nosotras claramente exigimos que fuera condenado como autor de un transfemicidio, este trabajo en equipo desde un dispositivo estatal provincial es único e implicó desplegar a los varias instituciones de la Justicia y del Ejecutivo y eso es lo importante, que la familia haya sentido que los dispositivos del Estado acompañaron su reclamo”, concluyeron.

Jesús Pantaleón “Lucas” Moreno al conocer la sentencia.

