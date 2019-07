Ángel de Brito reveló por qué More Rial no se sumará al “Súper Bailando 2019”

More Rial ha sido una de las invitadas para participar de la “salsa de a tres” que más repercusión generó en el show que conduce Marcelo Tinelli por la pantalla de El Trece.





La hija de Jorge Rial bailó en la pista junto a su amiga, Charlotte Caniggia, recibió muchas críticas por su desempeño y terminó cruzando con un exabrupto a Pampita y Florencia Peña. Sobre el final de la entrevista con el programa Hay que ver, aprovechó la oportunidad para destrozarlas. “Se rieron de mí. Tampoco esperaba nada de ellas, si son dos soretes“, había declarado en el programa que conduceJosé María Listorti y Denise Dumas.





Si bien tras su performance en el ritmo de a tres estaba todo establecido para que la cantante se sumara definitivamente al certamen de baile, al igual que Pedro Alfonso, Rodrigo Noya yYanina Screpante, entre otros, finalmente, la joven no será de la partida.





El encargado de revelar el motivo principal por el que la artista no volverá a asistir al ciclo televisivo fue Ángel de Brito. El periodista a través de la red social Twitter dijo que More Rial no se incorpora al Súper Bailando 2019 cuando una seguidora le preguntó: “¿Cuál fue el motivo por el cual Morena Rial no entró al Bailando?”.