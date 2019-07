Calu Rivero subió un video bailando en ropa interior y reveló un dato íntimo

Calu Rivero se animó a un interesante desafío y está viviendo en los Estados Unidos desde hace un tiempo. La joven se instaló en Nueva York para trabajar tanto como modelo y actriz.

En su cuenta oficial de Instagram, compartió con sus seguidores un video en el que aparece bailando en traje de baño al ritmo de "Parallel dance ensemble" . La grabación del clip se llevó a cabo en la ciudad de Los Ángeles.

Al pie del posteo, escribió un llamativo mensaje para sus seguidores: " Adivina adivinador, ¿cuál es la correcta?".

Y luego, agregó opciones: "1. Estoy enamoradísimaaa y el amor me pone así. 2. Me amigué con mi periodo, con que me venga en los momentos menos oportunos. Hace tiempo que probé la copa y me tiene fascinada cómo conecté con mi cuerpo, mi femineidad y mi sangre. 3. Estoy feliz de estar en L.A. 4.Todas las anteriores son correctas".





