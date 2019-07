Guillermo Nielsen le dijo "ignorante" a Axel Kicillof y Alberto Fernández lo cruzó.

El economista Guillermo Nielsen, cuyo nombre sonaba como uno de los posibles referentes de un eventual nuevo gobierno kirchnerista, criticó en duros términos al candidato a gobernador bonaerense por su gestión al frente del Ministerio de Economía durante el gobierno de Cristina Kirchner, pero el exjefe de gabinete no solo lo defendió, sino que negó tener a Nielsen como referente. En una conversación con el periodista Jorge Fontevecchia, del diario Perfil, el economista se refirió a los manejos de Kicillof en el mercado financiero internacional y la negociación con los holdouts y deslizó que el exministro no respetaba las reglas.





"Un ministro de Economía, además de saber de economía, tiene que saber de leyes y el funcionamiento legal de los mercados de capitales. La legislación en Argentina, y en el mercado central del planeta, que es Wall Street. Uno no hace lo que quiere. Uno hace lo que la ley le permite", dijo Nielsen.

Y agregó: "Entonces, si uno va y emite deuda con legislación de Nueva York, o lleva el estatuto de YPF y lo homologa ante la Security Exchange Commission, la SEC de New York, que es lo que regula el mercado de Wall Street, eso tiene fuerza de ley. (.) Demuestra lo difícil que es ser ministro. No solo tenés saber de Economía. También tenés que elegir bien a tu gente. No solo es dirigir la orquesta de colaboradores, que es la parte medular de un ministro de Economía, sino que tiene que saber de leyes de mercado".

Enseguida, Fontevecchia le preguntó si consideraba que Kicillof era un ignorante, a lo que Nielsen respondió "sí".

Fernández no tardó en hacerse eco del revuelo que generaron los dichos de quien suena como posible ministro de Economía en caso de que venza a Mauricio Macri en las elecciones presidenciales. Con cierto enojo, el candidato optó por tomar distancia de Nielsen y defender a Kicillof. "Tengo la mejor opinión de Axel. Si hay algo que está lejos de Axel es la ignorancia", sostuvo Fernández, quien dijo "respetar" pero no estar "para nada de acuerdo" con la aseveración del economista.

Además, negó que Nielsen fuera un economista influyente para él. "Yo hablo con Guillermo, pero no tengo ningún referente económico. Guillermo acompaña con alguna información precisa que le pido sobre el tema deuda, pero es la opinión de Guillermo y no la mía. Quisiera que me dejen a mí decidir quienes son los que pueden hablar por mí, no que lo decidan los diarios. Nielsen no es referente mío", dijo.

