Una app te insulta si no vas al gimnasio

En primer lugar, tenés que permitirle a la aplicación el uso del GPS, indicar exactamente dónde se encuentra tu gimnasio y avisarle qué días solés ir. Las visitas a tu gym habitual se registran automáticamente cuando pasas cerca de él, gracias al geoposicionamiento. Por lo que si no querés seguir leyendo insultos de la app pero tampoco querés ir a entrenarte, simplemente podés pasar por su puerta.

No obstante, tiene un fallo importante. En primer lugar, usa Google Maps. De esta forma, podés marcar como un gimnasio cualquier sitio que esté registrado en la herramienta de mapas de Google para engañar a Abusive Gym Reminder. Solo depende de tu honestidad indicar dónde se emplaza un gym auténtico y no un bar, el supermercado o cualquier otro sitio no deportivo que frecuentes. Entonces, dependerá de vos que la app funcione correctamente y te dé un tirón de orejas por perezoso.