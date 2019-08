Cris Morena a nueve años de la muerte de Romina Yan: "Hoy sentí que hablé con ella"

"Me emocionó y también me hizo llorar", se sinceró la ex mu jer de Gustavo Yankelevich. Ocurre que la obra que protagoniza Franco cuenta la historia de un joven que habla con su madre fallecida. "El único que la ve es él", detalló y no pudo evitar relacionar la trama con Romina Yan, que murió el 28 de septiembre de 2010.