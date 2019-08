Jorge Lanata salió al cruce de los que denuncias fraude del kirchnerismo

"Realmente no puedo creer que la estupidez sea tan contagiosa. Que todo el mundo empiece a repetir eso. En esta misma mesa pasó. ’Veamos si hubo fraude’ ¡Qué me estás diciendo idiota! ¿Veamos que hubo fraude con qué?", se quejó el periodista.

Lanata luego analizó: "La estupidez nos aleja de la posibilidad de solucionar cualquier problema. Si no vemos por qué mierda ganó el kirchnerismo, y si no lo entendemos, nunca vamos a arreglar este quilombo. Vamos a seguir pensado que hubo fraude, que todos se callan la boca o que a mí me compró Alberto".