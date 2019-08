"Me hicieron una revisación íntima" Thelma Fardin destrozada por las pericias

La actriz contó el duro proceso que vive para probar el abuso de Juan Darthés.

Thelma Fardin estuvo presente la actriz contó sobre las pericias para probar el abuso. estuvo presente en el programa de Pampita y contó como continúa la causa contra Juan Darthés por violación durante un viaje en Nicaragua durante el rodaje de la serie "Patito Feo". Además de sus problemas con los abogados, que no siempre la aconsejaron para bien,contó sobre las pericias para probar el abuso.

"El proceso es muy agotador para la víctima”, dijo la ex actriz de Patito Feo . “Hasta me hicieron pericias físicas en Nicaragua, aunque suene ridículo”, destacó soprendida. Recordemos que la violación data de muchos años atrás, pero parece que el proceso no consideró eso.

Thelma , que también agregó que “hay muchísimas pruebas” y que “Si no se lo condena a Darthés sería un escándalo”, ya que la justicia debería validar su denuncia.

"Nicargua no tiene Estado de derecho aún, pero quiero creer que con el nivel de pruebas que presentamos, se va a hacer algo”,sentenció Thelma Fardin en la nota brindada a Pampita.

Lo concreto es que el caso de la actriz puso en evidencia todas las aristas de un proceso de denuncia por abuso, y lo que la víctima debe atravesar, lo cual puso más que nunca la polémica sobre la mesa.









Periodista: Huellas de Jujuy Trabajamos por una sociedad mas informada y comunicada con un profundo compromiso con la realidad informativa de la provincia de Jujuy, el país y el mundo.