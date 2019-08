Nazarena Vélez y el noviazgo de su hija Barbie: “Siento que Lucas la ama de toda la vida”

Está a punto de debutar con "Él en mi cuerpo", una comedia que la tendrá sobre el escenario en su faceta de actriz y productora. Nazarena Vélez (45) habla sin parar y cuenta que está pendiente de cada detalle del estreno, que se despierta a las 5 de la mañana con una idea nueva para su obra y que cambió su forma de ser pero que no puede parar porque "es más fuerte que ella".





La chica de Quilmes habló de las tragedias más dolorosas, del buen momento familiar que, por fin, atraviesa. Un tiempo de paz que llega después de que en 2014 su vida diera un giro de 180 grados al fallecer de manera trágica Fabián Rodríguez, su marido, el padre de su hijo Thiago (8).





Una de las responsables fundamentales de que esta historia tenga un presente (no un final) feliz fue su hija Barbie Vélez (25), quien superó una traumática separación de Federico Bal y desde hace dos años está de novia con Lucas Rodríguez, uno de los dos hijos de Fabián. Sí, la joven, también actriz, está en pareja y convive con quien podría ser considerado su hermanastro.



-Barbie sufrió al lado tuyo todo lo que te fue pasando y tuvo sus propios dramas, ¿cómo la ves?





-Creció un montón, en todos los aspectos. Ya tiene 25 años. Aprendió mucho de todo, es una mujer muy jovencita pero muy sabia.



-¿Cuánto tuvo que ver Lucas?





-Lucas tiene mucha paz, le da mucha seguridad. Comparten mucho con Thiago, que es el hermano en común que tienen. Para mí son un pilar fundamental en mi laburo. Cuando me voy al teatro, Titi se queda con ellos. Se nota que Barbie está bien, contenta, con laburo.





-Las madres tienen una intuición especial, ¿cuándo te diste cuenta de que podían estar juntos?





-Cuando Lucas conoció a Barbie, que yo recién empezaba a salir con Fabi, ellos tenían 15 años. Lo primero que Lucas le dijo a Fabi fue "¡qué buena que está Barbarita!". Y yo le dije a Fabián: "Qué amor, tu hijo no va a dormir nunca en casa". Nunca fuimos una familia ensamblada. Lucas y Camila, los dos hijos de Fabi, vivían con su mamá y se veían con su papá pero sin mis hijos. Los chicos se veían solamente en eventos, muy esporádicos. Se notaba que había onda, pero no tanto de parte de Barbie, que lo veía "muy chiquito". Lucas tiene dos meses menos nada más, pero a esa edad se nota mucho. Ahora la agarro a ella y le digo, jodiendo que se está comiendo un pend....





-¿Y después qué pasó?





-Ellos empezaron hace dos años. Lucas siempre lo venía a buscar a Titi, como Camila, porque son hermanos super presentes. Pero en un momento él se puso "intensamente presente", y yo dije "Epa, algo está pasando". Cuando Barbie me lo contó, yo lo recontra sabía. Ellos lo pensaron un montón, vieron qué les pasaba. Fundamentalmente, para trasladárselo al hermano, que es lo único que importa. No querían mandarse una cagada y pelearse porque el que sufre es su hermano.



-¿Les dijiste algo?





-Lo único que les dije fue "pase lo que pase, ninguno de los dos puede modificar la relación con Thiago. Ustedes son grandes, saben lo que hacen y verán". Es hermosa la relación que tienen. Son muy inteligentes los dos, siento que Lucas la ama de toda la vida. Barbie lo tenía un poquito más reprimido.





-¿No tenés miedo de que te haga abuela?





-¿Miedo? No, ¡me vuelvo loca! Al que le tengo miedo es al Chino, que no está en pareja y la anda poniendo por todos lados (sic). Eso me tortura. Le vivo preguntando si tiene preservativos. A él le tengo miedo porque tiene 19 años, con toda la revolución que está sintiendo en el cuerpo. No me da vergüenza preguntarle si tiene forros, voy y se los compro. El menor problema es que sea papá; de última, no pasa nada. Mi miedo es que se agarre alguna enfermedad, porque cambia de novias como de calzón.





-¿A quién habrá salido?





-Para mí, más al padre. Esa cosa de picaflor... Viene y me dice que una chica le encanta, después que se enganchó con otra. Ya se hizo un tatuaje con el corazón roto ¡para una piba con la que salió 15 minutos! Es recontra enamoradizo, bohemio y músico, después les escribe alguna canción.





-¿Y Santiago, tu novio, no tiene ganas de ser padre?





-¡Ni en pedo! Yo siempre fui muy sincera con él. Yo me ligué las trompas, tengo 45 años, estoy más para ser abuela que para otra cosa, lo tengo que criar a Titi todavía. Si fuera un sueño de él me lo replantearía, o le diría que no, y nos separaríamos. El no tiene el sueño de ser papá, al menos por ahora. "Ya sos padrastro, no jodas eh", le digo yo. Estamos re bien, no queremos tocar nada para no cagarla.





-¿Qué es lo que más te gusta de él?