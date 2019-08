Pampita habló de Nico Occhiato

Pampita y Nico Occhiato e están en boca de todos. Desde que Ángel de Brito acotó que a la modelo se le ilumina la cara cada vez que lo ve en la pista del "Súper Bailando" al ex de Flor Vigna, los rumores de romance comenzaron a dispararse.

El lunes por la noche, Marcelo Tinelli aprovechó la presencia de la jurado para preguntarle por este incipiente ¿romance? "¿Está saliendo con Nico Occhiato? ¿O Nico Occhiato le tira los galgos?", indagó el conductor. Por lo que Pampita rompió el silencio y comentó: "No, pero bueno... No sé, a Ángel se le ocurrió".

Al respecto, el periodista de espectáculos intervino y la volvió a mandar al frente a su compañera. "No la voy a traicionar, pero cada vez que aparece Occhiato siempre me dice algo", reveló.

Al término de "ShowMatch" las cámaras de " Los Ángeles de la Mañana" se acercaron a la artista para preguntarle si había posibilidades de salir con Occhiato. No obstate, Pampita sorprendió al comunicar el requisito excluyente que tiene para elegir a los hombres.

" Es muy joven, no se me cruza por la cabeza. Si empieza con (el número) dos la edad, es imposible. Ninguna posibilidad. ¡Puede ser mi hijo!", expresó la conductora de " Pampita Online" de 41 años en referencia a los 26 del joven.