SE REALIZARÁN LOS CLASIFICATORIOS A JUEGOS NACIONALES EVITA

Por la instancia local por Capital de los Juegos Jujeños clasificatorios a los Juegos Nacionales Evita, el jueves 8 de agosto desde temprano se jugarán diversos encuentros competitivos en las disciplinas de handball y cestoball.

En handball, competirán la categoría sub 14 en ambas ramas femenina y masculina, en instalaciones de Club Atlético General Lavalle ubicado en Perú N° 1311 del barrio Mariano Moreno a las 8 hs., y desde las 9:30 hs.en cancha de Bachillerato Provincial N°2 en calle Cochabamba N° 1260 de barrio San Pedrito, se realizarán los partidos de cestoball femenino sub 14.

El equipo de handball femenino de la Escuela de Minas jugará con Colegio del Salvador en el primer encuentro a las 8, mientras que a las 9 horas lo hará el masculino Colegio del Salvador vs. Escuela de Minas. A las 10 en femenino, se enfrentarán el Colegio del Salvador vs. Escuela Normal, y a las 11 en masculino competirán la Escuela N° 360 vs. Colegio del Salvador. Seguidamente, a las 12 en femenino, participarán la Escuela Normal vs. Escuela de Minas, y a las 13 horas en masculino jugarán la Escuela de Minas vs. Escuela N° 360.

En tanto que, a las 9:30 hs. en cancha de Bachillerato Provincial N°2 se realizarán los partidos de cestoball por la zona B entre Bachillerato Provincial N° 2 “Gobernador Jorge Villafañe” vs. el Colegio N° 3 “Éxodo Jujeño”; y a las 10:30 hs. por la zona A, entre Colegio Secundario N° 62 “La Salle” vs. el Colegio Secundario de Arte N° 42.

Se trata de la segunda fecha de este deporte, en la primera disputada, el Centro Polivalente de Arte ganó por 34 a 8 al equipo de Colegio Secundario de Arte N° 42, y la Escuela Normal Superior “Juan I. Gorriti” venció por 22 a 10 a Bachillerato Provincial N° 2 “Gobernador Jorge Villafañe”.

