Tenso cruce entre Nacha Guevara y Lola Latorre: "Si no querés que te bardeen, escuchá menos la voz exterior... En eso tu mamá no te ayuda"

Lola Latorre y Facu Insua no tivieron su mejor performance en la pista del Súper Bailando. Pero eso no fue todo: hace unos días, a la hija de Yanina la bardearon por instagram y ella empezó a responder. En el programa contó porqué fue que se enojó con los haters y Nacha Guevara salió al cruce.





"Hay un dicho que dice: ’Si no querés que te bardeen, no digas nada, no hagas nada, no seas nada’. Así que acostumbrate, por que esto es así. Y a escuchar menos la voz del exterior y más la propia. Tenes una madre que en eso no te ayuda", le dijo Nacha Guevara.





Lola Latorre, manteniendo las formas, le respondió: "Más allá de lo que es mí mamá en la televisión, ella es re madre para mí y me re ayuda".

