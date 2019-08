Trans podrán participar en el concurso de Miss Argentina

que las participantes no pueden ser madres.

Osmel Sousa, conocido como "El Zar de la Belleza", preside desde hace poco tiempo las organizaciones Miss Argentina y Miss Uruguay. Este martes organizó la primera convocatoria para la preselección del concurso local que busca representantes para el famoso concurso Miss Universo que se realizará este año.

El empresario aclaró que ya no se llamará "concurso" sino "competencia" y que no se hará de la manera tradicional de desfilar en traje de baño o de noche, entre otras cosas .

Apuntó que será una competencia de actividades en donde "expresarán sus sentimientos" y "muchas cosas que no serán solamente caminar o desfilar".

Íntimo amigo de Jeniffer López, Thalía y Donald Trump, Sousa detalló las condiciones : "La edad es de 18 a 26. Si son madres no pueden participar, porque es Miss Universo , la palabra ’miss’ en inglés es señorita. Ahora se aceptan transgénero. Ya no hay medidas como antes, como 90-60-90. Me interesa que sea una mujer que estéticamente esté bien".





El agente de modas explicó que la inclusión de mujeres trans generó polémica y argumentó que "si están operadas, ya son mujeres y son bellas" pueden competir.





"A mí en especial por mi trayectoria, me gustan las mujeres bellas. Pero tiene que tener carisma, personalidad, expresarse bien, comunicarse como una profesional en cualquier parte ante cámaras y micrófonos. Tiene que exponer los problemas que existen en el país que representa", sumó.