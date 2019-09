Así fue mi vida con Charles Manson": a 50 años de los asesinatos, habla la integrante más joven de la secta

Eran poco más de diez. Hombres y mujeres jóvenes. Les habían prestado ropa en las comisarías donde estuvieron detenidos y les permitieron asearse. En pocos días se habían convertido en la atracción máxima de Hollywood: era diciembre de 1969 y todo el grupo se presentaba ante el Gran Jurado para escuchar las imputaciones de la Justicia estadounidense por los asesinatos de la actriz Sharon Tate, entonces esposa del director de cine Roman Polanski, cuatro amigos de la pareja y otros dos vecinos del barrio de mansiones de lujo de Los Ángeles, cometidos a inicios del mes de agosto.

"Mi nombre no es Diana Bluestein y no tengo 21 años. ¡Yo me llamo Dianne Lake, tengo 16 y quiero ver a mi mamá!".

Llegó el turno de Diana Bluestein, 21 años, aparentemente la integrante más joven del clan. Un sheriff de la sala de audiencias la llamó por su nombre para que se sentara en el estrado. Ella obedeció, con temor y nerviosismo, pero antes de cualquier pregunta, gritó ante el micrófono: "Mi nombre no es Diana Bluestein y no tengo 21 años. ¡Yo me llamo Dianne Lake, tengo 16 y quiero ver a mi mamá!".

"Yo no era realmente una niña. Es decir, era una niña pero no me veía como tal. Tampoco actuaba como una niña. Y creo que mi madre pensaba que yo era más una hermana en la comunidad que su hija. Porque ellos me veían a mí como una adulta. Una joven adulta"

Dianne Lake, en su juventud

Después de que sus padres firmaran la emancipación, de que ella fuera a probar suerte durante meses junto a otro adolescente a San Francisco y de un regreso trunco con su familia en Santa Mónica, Dianne fue "adoptada" por una pareja de adultos que conoció en la ruta.

El matrimonio, Richard y Allegra, la llevó a una fiesta que cambiaría por completo su vida: " Richard me dijo: ’Ey, vamos a ir a una fiesta. Queremos que conozcas a este joven genial y a sus chicas. Así conocí a Charlie y a las chicas".

La joven llegó a la casa ubicada en la pequeña región de Topanga, California. Tras pasar la puerta, una escalera en caracol llevaba al primer piso. "Fue algo extremadamente mágico, porque cuando entré todos corrieron hacia mí y gritaban ’¡Dianne, Dianne!, ¡Charlie, Dianne está aquí!’ y yo no tenía idea de que esta gente me conocía. Estaba totalmente asombrada de que esta gente me conociera de antemano" , relató a Infobae.

Dianne Lake se unió a La Familia con apenas 14 años

Con sólo 14 años y al cabo de unas pocas horas, Dianne se convertiría en víctima del primero de los abusos sexuales que cometería Manson en la relación entre ambos a lo largo de los años.

Después de cantar unas canciones, el hombre, entonces de 32 años, la tomó de la mano y la llevó afuera de la casa, a un autobús negro. Según lo describió Dianne, el vehículo estaba acondicionado con dibujos psicodélicos de colores fuertes en las paredes y las ventanillas estaban pintadas de negro, habían sido removidos los asientos y del techo colgaba una tabla a modo de mesa. También habían almohadones con estampados indios.

Dianne se vio perdida de manera instantánea por el poder de seducción de Charles Manson

La Familia

Al momento del encuentro en la fiesta, hacía siete meses que Manson había salido de prisión. Hijo de una madre soltera de 16 años, alcohólica y con frecuentes encarcelamientos por robos de diversa índole, Manson pasó sus primeros diez años de vida entre familiares lejanos e instituciones estatales.

Entre su juventud y su primera adultez, Charles Manson permaneció casi todo el tiempo detenido

Cerca del verano de ese año, visitaron la comuna hippie más grande de California, Hog Farm. Allí conocieron a un matrimonio, Clarence y Shirley, quienes junto a sus hijos llevaban viviendo casi dos años entre casas rodantes y otras congregaciones hippies.

Susan Atkins, Patricia Krenwinkel y Leslie Van Houten fueron figuras preponderantes de la Familia Manson

El hogar

Con 14 años, Dianne Lake decidió convertirse en la integrante más joven de la Familia Manson. Era noviembre de 1967 y poco después el autobús negro partiría hacia Nuevo México.

Durante los primeros meses, todo lo que se respiraba dentro de la Familia era amor (imagen ilustrativa)

Al no disponer de ingresos económicos, la familia Manson debía apelar a diferentes mecanismos para sobrevivir. Fue así que el líder compartió algunas de sus "estrategias de convencimiento".

"La clave estaba en convertirse en buenos oyentes. No era tan difícil leer a la gente si se prestaba atención. Charlie aseguraba que la mayoría de la gente era egoísta, sólo estaba interesada en sí misma, y que si uno mostraba un poco de falsa empatía, esa persona contaría mucho más sobre asuntos de los que no hablaría tanto normalmente" , escribió Lake en sus memorias.

Dianne Lake sufrió diferentes tipos de violencia y de abuso por parte de Manson

Violencia de género y abusos sexuales

Dianne fue agredida físicamente por Manson por primera vez cuando todavía no se había cumplido un año de su ingreso a la Familia. Era una mañana normal, cuando el líder del grupo ingresó a la cocina, con signos de fastidio y una toalla con hielos sobre la boca. "Yo odiaba verlo infeliz y mi instinto fue tratar de distraerlo. Le pregunté si lo podía ayudar con algo y si quería comer algo", detalló Lake en su libro. "Él tiró los hielos sobre la mesada de la cocina y me dio un golpe en la cara con el revés de su mano. Yo resbalé y quedé tendida en el suelo. ¡¿Te parece que quiera algo para comer?’".

Así está hoy Barker Ranch, donde vivió la Familia Manson durante meses

Helter Skelter

"Él decidió llevarnos al desierto. Tanto en Spahn Ranch como en Barker Ranch (los dos sitios donde la Familia vivió durante casi todo el segundo año) Charlie nos dijo específicamente que no quería que se nos sacaran fotos. Incluso, si íbamos en un auto, no quería siquiera que miráramos por la ventanilla. No teníamos relojes, no teníamos calendarios. No mirábamos televisión. Estábamos desconectados del mundo"

Durante los meses previos a los asesinatos, la Familia padeció los cambios de humor bruscos de Manson

Por si fuera poco, los encuentros fortuitos del líder con el baterista de los Beach Boys, Dennis Wilson, y sus repetidas reuniones frustradas con productores musicales para intentar convertirse en una estrella de rock no hicieron más que alimentar la ira de Manson. Su afán por mantener el amor y la paz en una vida comunitaria se había transformado en una obsesión por ganar dinero y hacerse rico. Y quienes pagaban la frustración del líder de la secta eran los integrantes de la Familia. Especialmente las mujeres.

Una de las casas de Barker Ranch, donde vivió la Familia antes de los asesinatos

El quiebre definitivo en el vínculo entre ambos se dio a unos seis meses de los asesinatos. Según Dianne, Manson llevaba semanas ignorándola. Algo que ella no podía terminar de digerir. Por eso, ella intentó provocar un nuevo encuentro sexual. "Yo quería tener sexo con él en ese día en particular. Entonces, él me sodomizó en lugar de lo que yo deseaba. Y fue, sabes, brutal. Fue doloroso y muy dañino tanto emocional como físicamente".