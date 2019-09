LA LEGISLATURA APROBÓ LA ADHESIÓN A LA LEY MICAELA Y LA CREACIÓN DEL FONDO UNIFICADO DE LAS CUENTAS DE LA PROVINCIA

Durante la 6ª Sesión Ordinaria, la Cámara de Diputados provincial aprobó 7 leyes entre las que se destacan la Nº 6140 que establece la adhesión de la Provincia a la Ley Micaela; la Nº6139 que crea el Fondo Unificado de las Cuentas de la Provincia; y la Nº6137 que crea el Sistema Provincial de Prevención de la Tortura y otros Tratos o Penas crueles inhumanos o degradantes.

La Nº 6140 establece la capacitación obligatoria en la temática de género y violencia contra las mujeres para todas las personas que se desempeñen en la función pública en todos sus niveles y jerarquías en los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial de la Nación. Su nombre es en homenaje a Micaela García quien fue víctima de femicidio y falleció a manos de un delincuente que se encontraba en libertad condicional. “Si el funcionario encargado de detener al femicida hubiera sabido del tema, el crimen no hubiera sucedido. Es una ley que amplía derechos, que mira para adelante, que no significa gastos y que no genera enojos”, afirmó la diputada Alejandra Cejas.

Al respecto, la diputada Liliana Fellner afirmó que la Ley busca que todos los funcionarios se capaciten: “esta ley a los primeros que tiene que capacitar es a este Cuerpo legislativo”.

La Ley 6139, que establece la creación del Fondo Unificado de las Cuentas Provinciales es una herramienta técnica para cubrir los desequilibrios transitorios de tesorería, explicó el diputado Osvaldo Cuellar. “Es algo operativo, se utiliza a fin de cubrir los desfasajes, para solucionar y evitar el pago de intereses y los desequilibrios financieros; no generará ninguna variación cualitativa ni cuantitativa”, agregó Cuellar.

La 6137 crea el Sistema Provincial de Prevención que tiene como objetivo garantizar todos los derechos reconocidos tendientes a la prevención y prohibición de la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes otorgando especial énfasis en la prevención. “El Sistema Provincial de Prevención tendrá por finalidad fortalecer la vigencia y el cumplimiento de los derechos y las garantías de las personas que se encuentren privadas de su libertad velando por el mejoramiento de las condiciones de detención de éstas; reforzar la protección de las mismas contra todo tipo de trato o penas prohibidas por nuestra legislación vigente y las normas internacionales; y procurar especialmente la prevención y el logro de la erradicación de la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes”, explicó la diputada Susana Haquim.

Otra de las leyes aprobadas durante la Sesión fue la 6136 que transfiere el registro público de comercio del Poder Judicial, al Ejecutivo. “Con esta Ley se entra en una variante por la que optaron la mayoría de los registros públicos del país, pasando a depender del orden administrativo. En este caso, de la Fiscalía de Estado”, explicó el diputado Ramiro Tizón.

La Ley 6138 ratifica las reservas minerales que contengan litio como recurso natural estratégico generador del desarrollo socioeconómico de la Provincia. Al respecto, el diputado Tizón afirmó que esta Ley confirma el rumbo tomado por el gobierno en materia de litio.

La ley 6142 instituye a la localidad de Bárcena como capital provincial del Yacón. “Por su suelo y clima, Bárcena tiene una ubicación importante. Allí, actualmente se cultiva una papa andina conocida como yacón. Es un tubérculo andino milenario que, según investigaciones realizadas por la UNJu, sabemos que tiene propiedades medicinales”, justificó la diputada Marcela Arjona.

Por último, la Ley 6141 hace extensivo el régimen de promoción previsto en el capítulo II de la Ley N° 5.904 para la energía solar, al uso y aprovechamiento de otras fuentes de energía renovable no fósiles como son la energía eólica, solar, geotérmica, hidráulica, biomasa, gases de vertedero, gases de plantas de depuración y biogás.

Cabe destacar que la Sesión, que se extendió por aproximadamente 8 horas, estuvo presidida por el vicegobernador, C.P.N. Carlos Haquim, y contó con la presencia de 40 diputados.

