SALUD LANZÓ LA CAMPAÑA “CUIDÁ TU CORAZÓN, VALORÁ TU VIDA”

Con un trabajo local que movilizó a diferentes pueblos del interior y de capital, el Ministerio de Salud apuesta a promover el control de la tensión arterial, una alimentación saludable, no fumar y hacer actividad física por lo menos 30 minutos por día para prevenir los factores de riesgo.

Según la última encuesta nacional, el 35% de la población de Jujuy tiene hipertensión arterial, de los cuales solo un tercio cumple adecuadamente con el tratamiento, por lo que se busca concientizar, no solo en la prevención de la enfermedad, sino además en llevar un control de la misma.

En terreno, se trabajó con municipios y la comunidad educativa para promover “el control de la tensión arterial, la importancia de la disminución del consumo de sal con el aumento de la ingesta de frutas y verduras a no menos de cinco porciones diarias, hacer como mínimo 30 minutos de actividad física por día y no fumar”, destacó la responsable del Departamento de No Transmisibles, Lidia Lage.

Con un abordaje integral y una participación masiva, diferentes generaciones se acercaron a las plazas de Tumbaya, Maimará, Purmamarca, Huacalera y Aguas Calientes, campaña que realizará su gran cierre en Tilcara el lunes 30 del corriente.

29 de Septiembre día Mundial del Corazón

Se invita a toda la comunidad a disfrutar de una jornada saludable que se desarrollará en el Anfiteatro Las Lavanderas, el domingo 29 de septiembre de 8 a 12. Jóvenes, adultos y mayores podrán acceder a una evaluación de riesgo cardiovascular, conocer su tensión arterial o visitar los stands informativos. Además, se ofrecerá hidratación, refrigerios y una master class de entrenamiento funcional con carácter gratuito y abierto a la comunidad.

Periodista: Huellas de Jujuy Trabajamos por una sociedad mas informada y comunicada con un profundo compromiso con la realidad informativa de la provincia de Jujuy, el país y el mundo.