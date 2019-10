Luciana Salazar confesó que muchas famosas le tiraron onda

Indagada por Tomás Dente sobre si podría fijarse en una mujer, la participante del Súper Bailando se sinceró desde un móvil para Siempre Show: "No, la verdad que no. No me gustan las mujeres, no me genera pero nada de nada. Y dudo que me genere porque, si ya no me genera ahora, ¿me va a generar a los 80?".