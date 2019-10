Macri pasó por Córdoba y convocó a un "octubre histórico"

El presidente Mauricio Macri afirmó este martes que el frente oficialista Juntos por el Cambio "no se va a resignar" en el camino hacia las elecciones porque "sabemos que existe un futuro mejor para nuestros chicos y queremos vivir en libertad", por lo que convocó a la sociedad a un "octubre histórico".

El mandatario encabezó una nueva marcha del "Sí se puede" en Río Primero, Córdoba, donde dijo que se siente un "cordobés por adopción" y estuvo acompañado por el jefe del interbloque de diputados nacionales de Cambiemos, Mario Negri.

El mandatario recorrió en auto las obras que se llevan adelante en la ruta nacional 19, luego de cerrar el 12º Coloquio Industrial de la Unión Industrial de Córdoba (UIC), en la capital provincial.

Posteriormente, el jefe e Estado pasó con la marcha del "Sí se puede" por las localidades de Tránsito, Los Chañaritos y Santiago Temple, donde encabezó una caravana hasta llegar a Río Primero.

En el acto montado frente al Mástil Mayor de avenida San Martín y ruta 19, y ante los seguidores que lo esperaron al grito de "Sí se Puede", Macri expresó: "No sé cómo agradecerles tanta energía y tanta fuerza, siempre Córdoba es única. Por algo soy cordobés por adopción desde hace 3 años y medio".

Hace unos años me metí en política por ustedes

"Por esto que están poniendo y me están dando desde el 24 de agosto, cuando salieron en todo el país a decirme que no estoy solo, quiero decirles que estoy acá para decirles que ustedes no están solos", prosiguió.

Además, el Presidente evocó: "Hace unos años me metí en política por ustedes, porque sé todo lo que podemos hacer juntos y por todas las cosas que nos unen; estamos unidos en querer cuidar la democracia, vivir en paz, en la honestidad, en hacer, construir y no destruir, queremos vivir en libertad".

"Creemos que un futuro mejor es posible, estamos unidos en el ''no'' a la impunidad, que la Justicia sea la misma para todos", dijo y añadió: "El esfuerzo no fue en vano, valió la pena, empezamos a resolver algunos problemas que arrastramos hace décadas".

En otro tramo de su mensaje, Macri reiteró que "la que ha hecho más esfuerzo" económico "en el último año y medio" es la "clase media", por lo que aseguró que "ahora viene el crecimiento, el empleo, la mejora del salario y el alivio a fin de mes".

Además, abogó por "vivir con la verdad" en el país porque los argentinos "no quieren más que maquillen las realidades", al advertir que, si se tergiversan los hechos, "no se sabe qué es lo que se tiene que cambiar".

"No están solos, estamos juntos y más juntos que nunca", remarcó Macri y convocó a su electorado a concretar un "octubre histórico" en los comicios del domingo 27.

Negri había abierto el acto con un discurso en el que expresó su agradecimiento a los presentes por el "esfuerzo", además de pedir que se comunique a los argentinos que "el federalismo volvió de la mano de Macri, y ahora que hay dificultades con la economía duele que un montón de gobernadores se hayan opuesto a que bajemos el IVA de la canasta familiar de los que menos tienen".

"Ningún cordobés puede pensar que el kirchnerismo vuelva a enamorar a los cordobeses, nunca más, vamos hacia adelante, aún con las dificultades económicas", agregó el referente radical.

La "Marcha del Sí Se Puede" continuará este miércoles en Esperanza, Rafaela, Humboldt y Nuevo Torino, ciudades de la provincia de Santa Fe; el jueves en Entre Ríos, donde Macri visitará Concepción del Uruguay y La Paz; el viernes en Bahía Blanca y el sábado, por último, en Mendoza.

