Tomó viagra, la erección le duró un mes

Thind, que ya había utilizado el fármaco en ocasiones anteriores, acudió al hospital cuando la erección no remitía y se volvió dolorosa.

Ahora, el joven, que quedó impotente tras este episodio, culpa a los facultativos de su incapacidad para mantener relaciones sexuales .

Los médicos probaron, durante tres días, diferentes métodos para atajar la situación, pero no lo consiguieron, según publica el Daily Mail.

Los facultativos intentaron sin éxito drenar varias veces la sangre del miembro con agujas y suministraron al joven aspirinas y anticoagulantes. Al no obtener resultados, lo intervinieron quirúrgicamente sin lograr poner fin a la erección.