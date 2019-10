UNJu : ACTO DE COLACIÓN (29) DE LA FACULTAD DE INGENIERÍA

La Facultad de Ingeniería (FI) de la Universidad Nacional de Jujuy (UNJu) llevó adelante su quincuagésimo noveno Acto de Colación y segundo realizado en sus instalaciones, en el que veintinueve (29) Egresados de la Casa de Altos Estudios accedieron a sus Diplomas Universitarios. El 59° Acto de Colación corresponde a los egresados de la 3ª Colación de 2018 y se desarrolló en octubre de 2019.





La Ceremonia estuvo presidida por el secretario de Asuntos Académicos de la Universidad Nacional de Jujuy (UNJu), Mg. Ing. Mario César Bonillo , junto a las Autoridades de la Facultad de Ingeniería (FI) de la UNJu, Decano, Mg. Ing. Gustavo Alberto Lores ; Vice Decano, Ing. Luis Alejandro Vargas ; Secretaria Académica, Ing. Graciela del Carmen Lazarte ; Secretaria de Ciencia y Técnica, Dra. Julia Santapaola ; y Secretaria Administrativa, Esp. Lic. Estefanía González . Acompañaron el Acto funcionarios, docentes, estudiantes, personal no docente de la Universidad Nacional de Jujuy (UNJu) y la Facultad de Ingeniería (FI), y representante del Colegio de Ingenieros de Jujuy. Asimismo, la interpretación musical estuvo a cargo la Jujeña Jazz Band de la Escuela Superior de Música de Jujuy.

Licenciado en Sistemas Daniel Enrique Villarroel , egresado con el mejor promedio de la Tercera Colación (7,89). Asimismo, fue distinguido por el Consejo Académico de la Facultad de Ingeniería (FI), el Ing. Fernando Andrés Muriel , de la carrera de Ingeniería Industrial, como mejor egresado de las carreras de Ingeniería de la Facultad de Ingeniería (FI) de la Universidad Nacional de Jujuy (UNJu), año 2018, por lo que se hizo acreedor de la Medalla que otorga el Colegio de Ingenieros de Jujuy (CIJ) por su promedio de 8,24; la entrega de la misma, estuvo a cargo de la Ing. Consuelo Isabel Gómez en representación del Colegio de Ingenieros de Jujuy (CIJ). Además, la Facultad de Ingeniería de la UNJu hizo entrega de distinciones con Medalla de Plata a egresadas y egresados con los mejores promedios correspondientes a los Actos de Colación 2018, a saber: para el Ing. Fernando Andrés Muriel como mejor egresado de la carrera de Ingeniería Industrial; al Ing. Abel Guillermo Díaz como mejor egresado de la carrera de Ingeniería Informática; a la Ingeniera María Cecilia Zuruguay como mejor egresada de la carrera de Ingeniería de Minas; al Licenciado Fernando Miguel Coca como mejor egresado de la carrera de Licenciatura en Sistemas; y al Analista Programador Universitario Mariano Caro Nazábal, mejor egresado de la carrera de Pre-grado Analista Programador Universitario (APU). En la oportunidad, en representación de las egresadas y egresados hizo uso de la palabra, el



Por la Universidad Nacional de Jujuy (UNJu), el secretario de Asuntos Académicos Mg. Ing. Mario César Bonillo, se refirió a la ocasión indicando “este es el segundo acto que realiza la Facultad de Ingeniería, recordemos que la nueva modalidad de los Actos de Colación es que cada Facultad realice su propio Acto ya que ha crecido la Universidad y en la cantidad de egresados hacía que los actos fueran muy largo y podían acceder pocos familiares entonces se tomó esta decisión de que cada Facultad pueda hacer su acto e incluso decidiera la cantidad de actos en el año”, y manifestó su satisfacción “es una organización espléndida lo que estoy viendo, realmente han trabajado muy bien desde la Facultad, y nosotros simplemente colaboramos con lo que la Facultad nos pide”.En ese sentido, explicó sobre el trámite administrativo de los títulos universitario “por el cambio de modalidad del Ministerio, la forma de legalizar generó atraso en todas las Universidades del país, en algunos casos con problemas bastante preocupantes de demoras en la legalización pero se está moviendo de nuevo así que contento porque son más egresados que estamos generando que es nuestra razón de ser”, señaló. Así también, remarcó que la Universidad Nacional de Jujuy “es una Universidad enclavada en el territorio, comprometida y pertinente para el territorio, toda la formación de los Ingenieros acá de esta Facultad está totalmente orientada, con la experticia orientada a las necesidades del lugar y eso es muy importante porque las carreras tienen que ver con las posibilidades de desarrollo productivo de la región, con la generación de trabajo y para eso existe la Universidad Nacional en Jujuy”. En esa línea, el secretario de Asuntos Académicos de la UNJu, hizo saber que “hay una estrategia de territorialización para llegar con algo a cada rincón de Jujuy, se han abierto tres sedes para eso, se van sumando carreras de otras Facultades, aunque ha sido complejo el año y este año en cuanto a financiamiento aun así se ha seguido avanzando y sosteniendo lo que se había hecho, quedan todavía cosas para hacer como consolidar esa sede, crecer en carreras y también tenemos conversados con muchos la posibilidad de una cuarta Sede que sería semi presencial para carreras que se ajustan a esa modalidad y así dar una oportunidad a zonas dispersas que van a poder utilizar esa Sede siendo una alternativa para lugares que hoy no pueden acceder ni siquiera a las Sedes que hemos generado en el territorio”, informó.

En tanto, por la Facultad de Ingeniería de la UNJu, el Decano Mg. Ing. Gustavo Lores mostró su satisfacción , señalando “siempre un Acto de Colación para los chicos y chicas que se reciben de la Facultad es un momento muy emotivo porque es la culminación de una etapa importante para la vida de los alumnos y las alumnas, de sus familias, y también para la toda la comunidad académica que como hoy acompañó a los egresados en este acto tan lindo, donde tuvimos la oportunidad de entregar 29 diplomas que es un número muy reconfortante en una de las tres colaciones del año, con esto a los chicos se les abre un nuevo abanico de posibilidades más allá de que varios de ellos ya están trabajando en la profesión porque se recibieron hace un tiempo y hoy reciben su diploma”, y añadió “el hecho de concretar y jurar por cumplir con su deber de profesionales también es una responsabilidad importante, en particular cuando uno se recibe en una Universidad pública que además del esfuerzo individual está acompañado por el esfuerzo de toda la sociedad que apoya con sus impuestos y sus contribuciones al sostenimiento de la Universidad, así que como siempre es una gran alegría tener el privilegio de participar de una Colación, y como representante de la Facultad de Ingeniería me siento muy orgulloso de los chicos que se han recibido y que hoy forman parte de la sociedad de Jujuy, ya en otras condiciones con más posibilidades y también con la esperanza de que puedan contribuir a la mejora de la calidad de vida de todos nosotros”. Así también, subrayó “seguimos trabajando con toda la comunidad académica, los alumnos, el personal no docente, los profesores, los egresados, los colaboradores que contribuyen a que la Facultad siga creciendo, siga teniendo presencia en la sociedad en el marco de una Universidad tan hermosa como es la Universidad Nacional de Jujuy”.

Por otro lado, la Directora General de Títulos de la UNJu, Marta Subelza Aima, informó sobre el trámite de titulación universitaria, “el trámite en principio es fácil pero se ve diezmado por la forma de legalización de los títulos tal es así que ahora estamos entregando los que corresponden a la tercera colación del año pasado que recién salieron este año, y esta modalidad se implementó a partir de agosto del año pasado que tuvimos este cambio y lamentablemente eso nos ha traído inconveniente porque ya teníamos previsto una segunda colación que no legalizaron los títulos así que yo creo que si no se agiliza esto, vamos a tener siempre la demora”, indicó.

Los egresados que accedieron a sus títulos universitarios correspondiente a la tercera Colación 2018, fueron de las siguientes carreras de la Facultad de Ingeniería de la Universidad Nacional de Jujuy:

Ingeniería de Minas : María Cecilia ZURUGUAY

Ingeniería en Informática : Luciano Manuel HIDALGO, Jorge Germán MARTINEZ y Pablo David OVANDO.

Ingeniería Industrial : Darío TERNENGO y Marta Belén VILLALBA

Licenciatura en Sistemas : Manuel Aldo CORSO y Daniel Enrique VILLARROEL

Licenciatura en Tecnología de los Alimentos : Rita Marisol MIRANDA

Analista Programador/a Universitario/a : Leonel Ignacio CAMARA, Marcos Daniel CASIMIRO, César Alberto CAUCOTA, Leonardo Rubén CAZÓN, Diego Matías CHUMACERO, Nicolás Alejandro GASPAR, Noelia Marianela LIQUÍN, Micaela Estefanía LOPEZ, Joaquín Daniel PEÑA ALVARADO, Matías Eduardo QUISPE, Cristian Yamil SALAZAR, María José VELARDE GONZALEZ y Emanuel Elías VILTE.

Doctorado en Alimentos con Orientación en Ciencia : Lic. Sonia Rosario CALLIOPE.

Especialización en Gerencia y Vinculación Tecnológica : Ing. Leticia CARI e Ing. Analía Elizabeth TOCONAS.

