Ante mordeduras de perros

Lavarse la herida inmediatamente con agua y jabón, acudir al puesto de salud más cercano al domicilio y realizar la denuncia en la policía, son las indicaciones principales que se establecen en el protocolo que se puso en funcionamiento en Jujuy.



Hace aproximadamente un año y medio que cerró el laboratorio que fabricaba la vacuna antirrábica. Actualmente el único lugar que la produce se encuentra en La India, pero la cepa que fabrican no es la misma que circula por Latinoamérica.



Lugares como Salta notificaron numerosos casos de rabia animal y el vecino País de Bolivia registró, no solo rabia animal, sino también casos de rabia humana. A pesar de no haberse confirmado casos en Jujuy, resulta importante comunicar a la población; que en lo que va del 2019 hubo 6.000 pacientes con mordedura de perro.



La mayoría de los casos son derivados a la Guardia del Hospital San Roque, siendo que las mordeduras leves pueden ser tratadas en el centro de salud. Asistir a la guardia no garantizará la colocación de la vacuna antirrábica, ésta depende del grado de riesgo evaluado por profesional según protocolo.



Las personas que son mordidas por perros solo deben lavarse con agua y jabón para matar el virus de la rabia. Después, dirigirse al centro de salud para evaluar el tipo de mordedura y dar curso al tratamiento. Inmediatamente se debe realizar la denuncia en la policía, ya que esto habilitará a que se pueda hacer el seguimiento del animal por parte del área de Zoonosis del Municipio. Así mismo, el perro que mordió necesitará el control de un veterinario durante 10 días para descartar que tenga rabia.

