Más de 300 estudiantes de Nivel Medio de la provincia participaron del 6° Encuentro de Ingresantes y Egresados 2019 de la Facultad de Ingeniería de la UNJu

El “6° Encuentro de Ingresantes y Egresados 2019: Construyendo mi futuro. Expo Vivencial de Ingeniería” de la Facultad de ingeniería (FI) de la Universidad Nacional de Jujuy (UNJu) se desarrolló en la jornada del martes 5 de noviembre del corriente donde docentes, estudiantes avanzados, tutores y egresados dieron a conocer las distintas carreras que ofrece la Unidad Académica y contó con la participación de 320 estudiantes de Nivel Medio de la provincia de Jujuy. Las carreras se dieron a conocer de manera interactiva a través de stands de las Áreas disciplinares de Química, Informática, Geología, Industrial, Minería y Alimentos, y mediante recorridos experimentales por los Laboratorios y Plantas de la Casa de Altos Estudios.

El “6° Encuentro de Ingresantes y Egresados 2019: Construyendo mi futuro. Expo Vivencial de Ingeniería” fue declarado de Interés Educativo por el Ministerio de Educación de la Provincia de Jujuy. La organización estuvo a cargo de la Secretaria Académica de la Facultad de Ingeniería de la UNJu, Ing. Graciela Lazarte; la Coordinadora del Sistema de Tutorías, Lic. Lucía Morandín; la docente, Ing. Adelma Grágeda; y estudiantes que conforman el Sistema de Tutorías.

El Decano de la Facultad de Ingeniería de la UNJu, Mg. Ing. Gustavo Lores, explicó que “hubo una afluencia muy importante de alumnos y alumnas del Nivel Secundario” y remarcó “en primer lugar quiero dar un agradecimiento muy especial a las Autoridades del Ministerio de Educación de la provincia de Jujuy, los Directivos de cada una de las Escuelas de Nivel Secundario y los Docentes que acompañaron a los chicos, porque autoridades, docentes y directivos han permitido que los alumnos salgan formalmente de sus clases para ver nuestra oferta académica con vista a 2020”; además, indicó que “el cambio de modalidad que se implementó este año fue producto de la iniciativa de la Secretaria Académica Graciela Lazarte y la Licenciada Lucía Morandín encargada del Sistema de Tutorías, que fue a mi criterio muy innovadora porque se hizo una Feria superando las Charlas que veníamos haciendo y tomando desde otra mirada la convocatoria, fue muy interactiva la exposición donde sobre todo participaron muchos docentes, alumnos de los últimos años y egresados en el que cada stand de cada carrera tuvo la oportunidad de captar la atención de los chicos que vienen a confirmar una vocación o interiorizarse de qué es lo que ofrece la Facultad, así que fue un día muy activo por la circulación de chicos de la secundaria”, valoró.

En ese sentido, el Decano agradeció “a los chicos del secundario, que nos consideren como una posibilidad para definir su vida futura que para nosotros como Facultad de Ingeniería es un compromiso muy grande y muy reconfortante también el hecho de que chicos que nosotros no conocemos vengan a nuestra Casa a analizar la posibilidad de apostar su futuro con nosotros es siempre una gran satisfacción” hizo saber, “nosotros tomamos muy en serio la relación que tiene la institución con los alumnos que cursan en ella, entonces que nos elijan es para nosotros es muy bueno, no es una cuestión intrascendente”, puntualizó. Por último, agradeció “nada de estas actividades sería posible sin la participaron de muchas personas de la Facultad, en primer lugar, los docentes de todas las carreras que han estado en los distintos stands con un ánimo impresionante, con la predisposición y con el entendimiento de que el chico que los estaba mirando estaba definiendo su futuro, a todos los alumnos que en cada carrera estuvieron explicando a los chicos con qué se iban a encontrar, y los tutores que asumieron hace una semana apenas y hoy ya estaban enfrentado una gran responsabilidad como es la organización y la disposición de los espacios, todos han colaborado, así que quería agregar y recalcar que trabajando juntos por la Facultad siempre se logran grandes objetivos, esa es la perspectiva que tenemos desde la gestión”, remarcó.

Desde la organización del 6° Encuentro, la Secretaria Académica de la Facultad de ingeniería de la UNJu, Ing. Graciela Lazarte, manifestó su satisfacción por los resultados de la jornada “estamos muy complacido por la participación de los distintos colegios secundarios y también por la respuesta de los alumnos, el interés que han despertado los distintos paneles e información por parte de los docentes, la visita a los laboratorios, y este año estábamos con mucha expectativa porque lo novedoso de este año es que cambiamos el formato del Encuentro, hemos decidido hacerlo mucho más interactivo para el estudiante de Nivel Medio donde pueda acceder al Laboratorio en el que pueda ver pequeños experimentos sencillos de laboratorio, donde analicen la respuesta de la materia desde el punto de vista de la Química, también hubo pequeños procesos de elaboración en Tecnología de los Alimentos, en fin, los chicos han participado en forma activa así que ha sido una Expo Vivencial absolutamente interactiva y eso se ha observado en la participación con mucho interés y motivación por parte de los estudiantes”, explicó. En ese sentido, agradeció “a los directivos de las Escuelas que mandaron su delegación como una manera de poner a su estudiantado ante la realidad de pensar en su futuro de estudios universitarios, también agradecer muchísimo a los docentes de la Facultad de ingeniería que con su participación, su desinterés, y su motivación han hecho de este Encuentro, y un agradecimiento a los estudiantes avanzados, alumnos tutores y docentes que han participado de la organización”, señaló.

Por último, la Secretaria Académica recordó a la comunidad que el próximo 11 de noviembre inicia la preinscripción e Inscripción para los interesados en ingresar en 2020. Así también, una de las docentes organizadoras, la Ing. Adelma Grágeda detalló sobre las actividades propuestas en el 6° Encuentro de Ingresantes y Egresados, “los alumnos pudieron experimentar directamente con material que llevaron los docentes, como por ejemplo los profesores de Física que llevaron imanes y limaduras de hierro e hicieron experimentos con las fuerzas en aplicaciones específicas, así también los docentes de Geología, Industrial que llevaron la impresora 3D, los docentes de Ingeniería de Minas que los llevaron por los Laboratorios de Minas, los profesores de Química que hicieron experimentos con reactivos, y también los docentes de Licenciatura en Alimentos que llevaron alimentos de productores de la zona con los que están trabajando y llevaron mucho material para que los alumnos sepan de que se trata la carrera, y los Tutores que dieron información acerca del ingreso y el transcurso durante primer año”, precisó. Para finalizar, adelantó que el próximo año se realizara la misma actividad alrededor de la misma fecha.

En tanto, por el Sistema de Tutorías, el estudiante avanzado de la carrera Ingeniería Informática, Leonardo León, indicó “en cuanto a la concurrencia, cada año aumenta muchísimos más, vienen chicos de con los colegios y chicos que vinieron por su cuenta”, y sobre las inquietudes y preguntas frecuentes, dijo que consultaron sobre todo por las carreras de Ingeniería Informática, de Minas, Industrial y Química. En esa línea, alentó a la comunidad estudiantil que está a punto de egresar del Secundario a inscribirse a las carreras, “no tengan miedo, que confíen en las Facultades que tenemos en Jujuy, que son excelentes las carreras, que se animen a seguir estudiando, que la vida universitaria es muy linda, donde conocés amigos para toda la vida”.

Entre los estudiantes participantes de Nivel Medio, Natalia y Mariana de la Escuela de Educación Técnica (E.E.T.) N° 01 "Escolástico Zegada", indicaron “nos pareció lindo, informativo en la forma en que nos explicaron, por la predisponían de cada una de las carreras, fue bastante buena, esta clase de evento nos ayuda a saber y decidir qué carrera estudiar cuando no tenemos la posibilidad de salir de la provincia”, explicaron y agregaron “nos llamó la atención la predisposición de los chicos de la carrear de Química que nos explicaron muy bien también la forma en que explicaron los de Ingeniería de Minas, fueron precisos, englobaron todo y pudieron responder a todo lo que le preguntamos”. Por su parte, el estudiante Brian de la Escuela de Educación Técnica Nº 2 "Prof. Jesús Raúl Salazar", compartió “nos pareció muy buena esta exposición porque a través de esto pudimos ver qué carrera podemos seguir y me llamó mucho la atención los laboratorios de Minas, y sí me gustaría seguir ingeniería pero no me decido por cual”.

Por su parte, los docentes que acompañaron a los estudiantes, la Prof. Marcela Reich de la Escuela Técnica N° 1 “Escolástico Zegada”, compartió “vinimos con los grupos de la especialidad Construcciones a ver la oferta educativa para que ellos puedan tomar contacto, averiguar e investigar sobre toda la oferta que tienen en Jujuy y que está bastante vinculada a la especialidad que ellos tienen”, y añadió “considerando las situaciones económicas actuales , se agradece este Encuentro para que ellos puedan interiorizarse y conocer, a la vez creo que es provechoso porque entran en contacto directo con el equipo docente que a la vez de ser profesores trabajan en el mercado laboral y pueden comentarle de la salida que pueden tener”. También hizo saber “hemos estado viendo y charlado con los estudiantes sobre la idea que suelen tener o los miedos de una carrera larga a lo que se les está comentando que hay carreras de tres años y eso los incentiva para luego hacer una especialización de dos años más donde igualmente ellos van a tener una salida laboral en el medio, así que hay varios que están interesados en carreras que las tenían desconocidas como geología, minería y alimentos”, y finalizó indicando que se trató de una “linda muestra y esto de poder tocar el material y hacer interactivo es bueno para los alumnos”, destacó. En tanto, otro de los docentes, Antonio Chalco del Colegio Bachillerato N° 21, que acompañó a una comitiva de 16 alumnos de 5° año, indicó “es una buena iniciativa de la institución para que los chicos de una u otra manera se acerquen a ver la muestra y puedan elegir una carrera, hay muchos chicos de la institución que no conocían la Facultad entonces eso es algo muy importante”, destacó; y a la vez, compartió “pudimos charlar con los chicos y tienen miedo a fracasar y valoro que me lo digan, entonces les comenté que eso nos pasa a todos y que la formación siempre es un proceso largo y más si no hay una buena base en la Secundaria, y sabemos dónde están las fallas pero aun así no es fácil y nos están costando formar a los chicos, en el caso de los estudiantes que hemos traído ahora son de sectores sociales muy carenciados, pero este año trabajamos fuerte con programación y la aplicación en cosas concretas como en un juego de luces o un robot, en ese sentido por lo menos cuatro van a seguir Informática porque están entusiasmados”, adelantó.

Participaron del 6° Encuentro de Ingresantes y Egresados, estudiantes de los siguientes colegios: Colegio Bachillerato N° 21, Escuela de Educación Técnica Nº 2 "Prof. Jesús Raúl Salazar", Escuela de Educación Técnica (E.E.T.) N° 01 "Escolástico Zegada", Centro Polivalente de Arte, Colegio “Antonio María Gianelli”, Escuela Técnica Provincial Nº1 “Aristóbulo Vargas Belmonte”, Escuela Técnica de Mina El Aguilar, Remedios de Escalada, Polimodal N° 2 de Abra Pampa, Escuela Técnica de La Quiaca, Escuela de Minas, Escuela Nacional de Comercio N°1 “Prof. José Antonio Casas”, Escuela Normal “Juan Ignacio Gorriti”, y Colegio Santa Teresita.