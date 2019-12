Charlotte Caniggia fue eliminada del "Bailando 2019"

Este martes, se conoció a la nueva pareja eliminada del Bailando 2019. Por decisión unánime del jurado y el BAR, Charlotte Caniggia y Agustín Reyero se quedaron afuera del programa tras disputar una performance de grandes éxitos con Florencia de la Ve y Gabo Usandivaras, que lograron continuar en el certamen.









En la previa, la hija del pájaro aprovechó la ocasión para regalarle su perfume a Nicole Neumann, quien volvió a reemplazar a Pampita en el jurado. “Cuando pienso en mi familia, me cuesta”, reconoció antes del baile la participante. “Todas las cosas que me sucedieron en este certamen fueron increíbles”, destacó, por su parte, Flor de la V.









En primer turno, Charlotte y Agustín (pareja 1) representaron el tema You’re the one that I want, de John Travolta. Luego, Flor y Gabo (pareja 2) interpretaron un enganchado de temas de los 90.









Aníbal Pachano fue el primero en dar sus impresiones: “Hoy tengo que juzgar la calidad y la puesta en escena. Por eso tengo que votar a la pareja 2”. Ángel De Brito remarcó: “Tenés que valorar todo lo que tenés, Charlotte. Te falta aprender a bailar. Flor está en su mejor Bailando. Son dos equipos que disfrutamos todo el año. Mi voto es para la pareja 2”.





Gabo Usandivaras y Flor de la Ve Gabo Usandivaras y Flor de la Ve









Nicole Neumann también se inclinó por Flor y Gabo, y exclamó: “¡No se puede creer lo histriónicos que son!”. En tanto, Florencia Peña se sumó a la moción y decretó la eliminación de Charlotte: "Son dos parejas muy queridas. Charlotte le puso frescura al Bailando. Gabo y Flor son hermosos. Viendo todo lo que vi, mi punto es para la pareja 2”.









Marcelo Polino también votó a la pareja 2 y valoró al partenaire de Charlotte, que rompió en llanto cuando se confirmó su salida: “Agustín ha sido un gran compañero”. Flavio Mendoza subrayó: “Flor es una estrella y amo ver bailar a Gabo. Voto a la pareja 2”. Y Laura Fidalgo se acopló a la elección de sus compañeros y aconsejó a Charlotte: “Buscá lo que te haga feliz”.









Arrancó el nuevo ritmo: el reggaetón









Flor Vigna y Facu Mazzei fueron los encargados de abrir el nuevo ritmo, reggaetón (que tendrá doble eliminación), con una performance de Watch out for this, de Major Lazer & Daddy Yankee. La pareja lució un extravagante look emplumado y recibió muchos elogios del jurado.









Ángel De Brito (voto secreto) arrancó la ronda preguntándole a Mati Napp por un romance con Noelia Marzol. “No estoy acá para hablar de mi vida privada. No lo niego", se limitó a decir el coreógrafo. Luego el periodista afirmó: “No sé si van a ganar el concurso, pero que son los mejores no tengan ninguna duda”.









Nicole Neumann (9) subrayó: “Es un placer para la vista verlos. No tengo nada malo para decirles”. Flor (10) los felicitó: “Siempre tienen una más para dar. Son increíbles porque se ocupan de cada detalle. Son impecables”. Marcelo Polino (6) solicitó la opinión del BAR e hizo hincapié en que “este equipo mantiene el fuego hasta el último momento".





Flor Vigna y Facundo Mazzei Flor Vigna y Facundo Mazzei









Flavio Mendoza comentó: “El look me encantó. Ustedes hacen diez movimientos en un tiempo y eso es muy difícil. Para mí también, a la final y punto para arriba”. Laura vio matices en la energía de Flor y un cuadro “hermoso”, por lo que elevó la nota. “Este trío es maravilloso. Combina un coreógrafo que es un director con dos bailarines increíbles. Si pudiera poner más, pondría más. Punto para arriba”, completó Pachano. Total: 28 puntos.









Luego, Macarena Rinaldi y Fernando Dente cerraron la noche con una coreografía de Plakito, de Yandel. Previamente, Emir, el bailarín que coacheó a la pareja para el ritmo, hizo una deslumbrante demostración de reggaetón. A la hora de los puntajes, De Brito (voto secreto) señaló: “Me gustó mucho el arranque de la coreo. Bailaron impecable, salvo algún gesto de Dente”.





Macarena Rinaldi y Fernando Dente Macarena Rinaldi y Fernando Dente









Nicole (10) no tuvo dudas: “Para mí, rompieron la pista. Vi esa cosa sensual y caliente del reggaeton”. Flor (10) también fue muy elogiosa: “La Cata es una coach que siempre va por más. Fer llegó tarde, pero esta pareja se fusionó a pleno. Son increíbles, la rompieron”.









Polino (6) pidió nuevamente BAR y dio el visto bueno: “Me gusta mucho este equipo porque también trabaja la parte teatral. Fue muy lindo, me encantó”. Flavio postuló a Emir para el Bailando 2020 y subió la nota: “A mí me encanta esta pareja”. Laura adicionó una unidad y observó que “la parte sexual tuvo el momento justo”. Por último, Pachano concluyó: “Lo que más me gustó fueron los cambios de dinámica. Tienen una energía divina. Punto para arriba”. Total: 29 puntos.





Periodista: Huellas de Jujuy Trabajamos por una sociedad mas informada y comunicada con un profundo compromiso con la realidad informativa de la provincia de Jujuy, el país y el mundo.