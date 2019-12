INTENSIFICAN LA PREVENCIÓN PARA EVITAR CASOS DE SARAMPIÓN Y DENGUE EN JUJUY

Las dos medidas más importantes recomendadas por el Ministerio de Salud hacia la población para prevenir estas enfermedades son; verificar y completar el calendario de vacunación para estar inmunizados contra el sarampión y realizar de manera responsable el trabajo de descacharrado en las viviendas para evitar los criaderos de mosquitos.









El esquema de vacunas indica que; todos los niños deben recibir la inmunización a los 12 meses y a los 5 años un refuerzo de la vacuna triple viral. También, aquéllos adultos mayores que hayan nacido a partir de 1965 deben tener dos dosis de vacuna. Para los viajes al exterior, la recomendación es que no viajen los niños menores a 12 meses ya que no están protegidos aún, y los adultos reciban al menos una dosis de vacuna por lo menos 15 días antes de viajar si es que no la tuviere.

Respecto a la circulación de dengue y fiebre amarilla, existe una alta presencia de esta enfermedad en algunos lugares del mundo y en 2020 los casos podrían incrementar de forma significativa. Por este motivo es importante que la población tome conciencia que el mosquito que transmite el dengue se cría en el agua, con lo cual la clave para prevenir la enfermedad es mantener los patios limpios y desmalezados y principalmente eliminar de sus viviendas los recipientes que puedan acumular agua. Además, otro método de prevención para quienes tengan planeado viajar es la colocación de la vacuna contra la fiebre amarilla la cual puede aplicarse en distintos efectores de la Provincia.

Por otra parte, tanto para sarampión como para dengue, las recomendaciones hacia el equipo de salud son extremar las medidas preventivas e intensificar la vigilancia epidemiológica; clínica y de laboratorio, con lo cual deberán estar atentos y ante cualquier sospecha, notificar, tomar muestra y mandar a constatar para poder detectar en forma temprana si contamos con algún caso confirmado.

Cabe destacar que hasta la fecha se registraron 91 casos de sarampión en Buenos Aires. En la Provincia de Jujuy no existen casos y se deben extremar las medidas preventivas para evitar que aparezcan. En cuanto a Dengue, es importante aclarar que tampoco existen casos y que los vecinos deben comprometerse con la limpieza de los hogares para que no se reproduzcan los mosquitos que transmiten la enfermedad.

