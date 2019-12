Mario Teruel habló de la causa de su hijo por abuso sexual: “No es un violador"

Lautaro Teruel está detenido hace más de ocho meses, acusado de abuso sexual con acceso carnal por una joven que conoce hace varios años. La causa se dio a conocer con la denuncia de una mujer que aseguró que el hijo de Mario -uno de los integrantes de Los Nocheros- atacó a su hija en reiteradas ocasiones cuando la niña frecuentaba su casa para jugar con un familiar del denunciado.

Teruel rompió el silencio en el programa que conduce Lío Pecoraro, luego de conocerse un audio de la joven, donde aparentemente extorsiona a la familia Teruel. “Se perfectamente que mi hijo no es un violador, las pericias le dieron bien. Está preso sin pruebas. La única motivación de la denunciante es la plata”, sostuvo el cantante. Y añadió: "No entiendo por qué sigue preso. Los audios que se escucharon salen de la boca de la chica. Esperamos que se haga justicia porque mi hijo no es ningún abusador, ni violador”.