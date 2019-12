Vacaciones en el exterior: cuándo conviene pagar con tarjeta de crédito, débito o efectivo

Sacar dinero en efectivo de cajeros automáticos del exterior es una variante útil y que no tiene límites. Es conveniente averiguar cuáles son las comisiones por cada extracción, ya que varían según la red de cajeros que se utilice. La extracción debe hacerse desde una caja de ahorro en dólares, no está permitido hacerlo contra una cuenta en pesos.

Es importante recordar que los gastos hechos con la tarjeta de débito vinculada a una caja de ahorro en dólares no pagarán el impuesto del 30%. En cambio, gastar con la tarjeta de débito contra un cuenta en pesos sí tendrá el recargo de ese tributo, ya que supone una operación cambiaria. Lo que realmente está gravado con este nuevo impuesto no son los consumos en moneda extranjera, sino la compra de dólares para pagarlos.