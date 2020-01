ACUERDAN ACCIONES CON NACIÓN PARA AMINORAR, EL IMPACTO DE LA LEY PAÍS SOBRE LOS VIAJES AL EXTERIOR

Con el propósito de proteger el trabajo de las empresas del sector, las fuentes de empleo y a los clientes, sobre todo porque se transita en plena temporada alta, la Asociación Jujeña de Agentes de Viajes miembro de la Federación Argentina de Asociaciones de Empresas de Viajes y Turismo viene trabajando a los efectos de disminuir el impacto de la aplicación de la Ley País sancionada en el mes de diciembre sobre los viajes y las operaciones de compra al exterior, para lo cual se logró consensuar 12 puntos para la viabilidad y reglamentación de la normativa junto al Ministerio de Turismo y Deportes de la Nación y la AFIP, según lo destacó el titular de la entidad en dialogo con Panorama Jujeño, Santiago Carrillo.





En ese contexto, valoró que merced a reuniones se acordaron algunos puntos de orden de aplicación del impuesto que beneficiarán a la situación de las empresas, mencionando que se logró que la ley del impuesto del 30% no impacte sobre el total de la compra, sino sobre los servicios comprados dejando fuera al IVA, tasas e impuestos internos, lo cual implica que la percepción equivale aproximadamente a un 16 al 20% del total de la factura dependiendo del servicio adquirido.

Además, agregó “también se acordó que el impuesto no aplica sobre las cuotas pendientes en los servicios contratados antes del 23 de diciembre del 2019, para ello la compra se debe haber concretado y se debe haber realizado por lo menos un pago antes de esa fecha, y otro punto destacable se basa en que impactará solo sobre las compras abonadas en pesos”.

Ponderó que constituye un avance enorme respecto de la norma y la aplicación de la ley, considerando como principal la tarea de asesoramiento de la institución a nivel nacional y las asociaciones provinciales, para la cual se trabaja en conjunto con las agencias de turismo logrando niveles de comprensión y posibilidades de asesorar a los clientes de cada jurisdicción.

Con relación a la temporada turística, Carrillo calificó como complicada a la temporada actual, ya que la Ley sancionada por la Gobierno nacional tuvo un impacto muy grande en cuanto a las ventas y hubo una merma de compras de paquetes de viajes al exterior, que si bien es cierto existen muchas consultas no logran concretarse en ventas, finalizó.

Cabe acotar que los puntos acordados con Nación refieren a que se aplicará solo a operaciones con residentes, no procederá en el caso de no residentes; se aplicará exclusivamente sobre las cobranzas efectuadas en pesos cualquiera resulte el medio de pago, no se procederá en moneda extranjera y cuando el cliente abone una parte en pesos y otra en moneda extranjera, se aplicará sobre la proporción cobrada en pesos; corresponderá aplicarla sobre el importe neto de los servicios en el exterior (no computables ley de IVA) incluidos en la operación pertinente; cuando en la operación se incluyan servicios de transporte internacional, el agente de viajes deberá cobrar la percepción discriminada en la factura o documento equivalente emitida por el transportador que es responsable de esa percepción; las percepciones realizadas por el agente de viajes deberán ingresarse al fisco a través del sistema SICORE y los plazos para su ingreso serán ampliados por AFIP; en el caso de operaciones en cuotas se implementaría que la percepción se aplique en cada cuota y por las percepciones efectuadas en exceso o en los casos que no corresponda, el agente de percepción deberá reintegrarla al adquirente y esa devolución podrá compensarla en el SICORE pertinente.

