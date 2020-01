Los mensajes de los rugbiers detenidos por el crimen de Gesell: “Voy a seguir con mi vida, tengo un buen abogado”

Uno de los detenidos, Alejo Milanesi , escribió en sus historias de Instagram: “ No crean todo lo que ven en las noticias, solo los que estuvimos ahí sabemos lo que realmente pasó“.

Y agregó: “No hagan caso todo a las redes. Soy la novia de Alejo y él es inocente”.

Mensajes de los rugbiers detenidos. (Instagram)

“No entiendo a la gente . Me llenan de mensajes deseándome la muerte y que me violen, pero no estuvieron ahí . Me culpan por no haber parado la pelea como si eso fuera fácil”, advirtió. Y continuó: “ Si yo decido tomar la decisión de suicidarme y luego se demuestra mi inocencia, todos ustedes serán culpables del mismo delito que me acusan“.

En esa misma línea, Ayrton Viollaz también dejó un mensaje en Instagram: “Mis ‘supuestos’ amigos quisieron echarle la culpa a alguien que no tiene nada que ver como Pablo Ventura”.

Por su parte, Juan Guarino publicó que “sus hermanos” fueron “culpados injustamente” y aseguró que va a seguir con su vida porque tiene “un buen abogado que sabe que soy inocente“.

​Mientras que Maxi Thomsen , a quien imputaron como coautores de homicidio -al igual que Ciro Pertossi-, avisó que publicará un video en el que contará su versión de los hechos.

Publicación de Maxi Thomsen.





Fuente: https://viapais.com.ar/argentina/1540462-los-mensajes-de-los-rugbiers-detenidos-en-instagram-voy-a-seguir-con-mi-vida-tengo-un-buen-abogado/?fbclid=IwAR0xekJAhjSdtFjTho2Glt5gLDrGo2rvLHwp9WbacA_No8qQAx-0CCshCuk

