PRESENTARON OFICIALMENTE LOS CORSOS DE SAN PEDRO DE JUJUY

Funcionarios del Ministerio de Cultura y Turismo de Jujuy y de la Municipalidad de San Pedro realizaron la presentación oficial de los Corsos de San Pedro de Jujuy, acompañados por integrantes de algunas de las comparsas que participarán del evento.





Encabezó la presentación el secretario de Cultura de Jujuy, Luis Medina Zar, acompañado por el secretario de Gobierno de la comuna, Marcelo Castro; la subsecretaria de Cultura y Turismo de San Pedro, Norma Massa, y el presidente de la COMECOR, Dario Nieva.

Al respecto, Medina Zar, sostuvo que «en el trabajo que se realiza convencidos desde el Gobierno, como lo hecho en otros grandes eventos como es el Carnaval de San Pedro, estamos convencidos que la cultura y el turismo van de la mano, y en este caso no sólo va a compartir la familia, es un evento netamente turístico que atrae tanto a jujeños como a turistas de diferentes partes que se dan cita allí».

«En San Pedro hay muchas de las comparsas tradicionales -continuó- que tienen una línea cultural, ancestral, que se pasa de generación en generación y es algo que no se debe perder, porque una particularidad de Jujuy, según a la región que se vaya, el carnaval tiene una característica distinta».

Luego, el funcionario convocó a los propios jujeños y en particular a los turistas a recorrer Jujuy, «porque no solamente es un lindo paisaje y la calidez de su gente, sino que a la cultura de la provincia no sólo se viene a conocerla sino también a ser protagonista», concluyó.

Por su parte, el secretario de Gobierno de San Pedro, puntualizó que «el objetivo es trabajar para engrandecer estos corsos, donde participan más de 1.600 artistas a lo largo de las 10 noches en que se desarrollan los corsos y, más aún, porque los corsos de San Pedro están incluídos en la agenda nacional de turismo».

La apertura oficial de los corsos sampedreños tendrán lugar el próximo viernes 7 de febrero y continuarán los días 8, 14, 15, 21, 22, 23, 24, 28 y 29 de febrero en el circuito tradicional, la plaza principal de San Pedro de Jujuy.

Periodista: huellas de jujuy Trabajamos por una sociedad mas informada y comunicada con un profundo compromiso con la realidad informativa de la provincia de Jujuy, el país y el mundo.