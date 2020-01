SALUD : MOMENTOS ASOMBROSO DE LA MEDICINA

Este es conocido como uno de los momentos más asombrosos de la medicina. En 1922, en la Universidad de Toronto, científicos fueron a una sala de hospital con niños diabéticos, la mayoría de ellos en coma y muriendo de cetoacidosis diabética. Imagina una habitación llena de padres sentados junto a la cama esperando la muerte inevitable de sus hijos.





Los científi cos fueron de cama en cama e inyectaron a los niños un nuevo extracto purificado: la INSULINA . Cuando comenzaron a inyectar al último niño en coma, el primer niño inyectado comenzó a despertarse.



Luego, uno por uno, todos los niños se despertaron de sus comas diabéticas. Una sala de muerte y tristeza se convirtió en un lugar de alegría y esperanza.



Hasta 1921, los niños con diabetes tipo 1 apenas sobrevivían durante más de 1 o 2 años. Entonces, ese mismo año, los investigadores Sir Frederick G. Banting, Charles H. Best y JJR Macleod de la Universidad de Toronto descubrieron la insulina, y posteriormente James B. Collip logró purificarla en enero de 1922 de de extractos pancreáticos.



La administración de insulina exógena sigue siendo el único tratamiento efectivo para la diabetes tipo 1 hasta el día de hoy.





La insulina glargina se usa para tratar la diabetes tipo 1 (afección en la que el cuerpo no produce insulina y, por lo tanto, no puede controlar la cantidad de azúcar en la sangre). También se usa para tratar a las personas con diabetes tipo 2 (afección en la que el cuerpo no usa la insulina normalmente y, por lo tanto, no puede controlar la cantidad de azúcar en la sangre) que necesitan insulina para controlar la diabetes.

En personas con diabetes tipo 1, la insulina glargina debe usarse con otro tipo de insulina (una insulina de acción corta). En los personas con diabetes tipo 2, la insulina glargina también puede usarse con otro tipo de insulina o con medicamento(s) oral(es) para la diabetes.

La insulina glargina es una versión artificial de la insulina humana de acción prolongada. La insulina glargina actúa reemplazando la insulina que produce normalmente el cuerpo y ayudando a pasar el azúcar de la sangre a otros tejidos del cuerpo, donde se usa para obtener energía. También evita que el hígado produzca más azúcar.

Con el tiempo, las personas que tienen diabetes y azúcar alta en sangre pueden desarrollar complicaciones serias o mortales, incluyendo enfermedad del corazón, apoplejía, problemas renales, daño a los nervios y problemas de la vista. Usar medicamentos, realizar cambios al estilo de vida (por ejemplo, dieta, ejercicios, dejar de fumar) y verificar regularmente su azúcar en sangre puede ayudarle a controlar su diabetes y mejorar su salud.

Esta terapia también puede reducir sus posibilidades de sufrir un infarto, apoplejía u otras complicaciones relacionadas con la diabetes como deficiencia renal, daño a los nervios (entumecimiento, piernas o pies fríos, disminución en la capacidad sexual en hombres y mujeres), problemas de la vista, incluyendo daños o pérdida de la vista o enfermedad de las encías. Su médico y otros proveedores de atención médica hablarán con usted sobre la mejor manera de controlar su diabetes.

Periodista: huellas de jujuy Trabajamos por una sociedad mas informada y comunicada con un profundo compromiso con la realidad informativa de la provincia de Jujuy, el país y el mundo.