Murió atropellado el actor Orson Bean

Bean actuó en varias películas, principalmente "Anatomy of a Murder"’ (Anatomía de un asesinato, 1959) y "Being John Malkovich’’ (¿Quieres ser John Malkovich?, 1999), y en varias producciones importantes de Broadway. En 1962 fue nominado a un premio Tony por su actuación en la comedia musical "Subways are for Sleeping". Pero las audiencias lo recuerdan sobre todo como actor de televisión.