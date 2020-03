ITALIA : 969 muertes en un día su peor balance de víctimas

Italia podría alcanzar "en los próximos días" el pico de la pandemia de coronavirus.

"las medidas adoptadas", como el confinamiento de los italianos y el cese de actividades en sectores no esenciales, "han tenido su efecto".

Este viernes el presidente del Instituto Superior de Salud (ISS) afirmó que"Quiero ser claro. No hemos alcanzado el pico, no lo hemos superado. Hay señales de desaceleración del número de casos, por lo que creemos que estamos cerca, podría llegar en los próximos días ", explicó Silvio Brusaferro.El experto reconoció queSin embargo, subrayó que el "aumento" del número de casos nuevos "se ha desacelerado, pero no ha disminuido".