UNJu : Medidas por Epidemia de Coronavirus

Ante la situación epidemiológica del coronavirus, el Ministerio de Educación de la Nación, recomienda a las instituciones educativas de todos los niveles y modalidades del país (educación inicial, primaria, secundaria, superior y universitaria), adoptar medidas preventivas para resguardar la salud de los estudiantes, docentes y personal en general, sean estos de gestión estatal o privada.

Por lo que el decano de la Facultad de Ingeniería, resuelve solicitar a los alumnos, docentes, no docentes, contratados, funcionarios, becarios y pasantes que presenten síntomas compatibles con el coronavirus o hayan viajado a los países afectados(hasta el momento China, Corea del Sur, Japón, Irán, Italia, España, Francia y Alemania), presenten o no síntomas compatibles con el coronavirus, que no asistan a las dependencias de esta Facultad y eviten el contacto social por catorce (14) días corridos contados a partir del ingreso al país o a partir de la fecha que manifiesten síntomas de enfermedades respiratorias (tos, dolor de garganta o dificultades para respirar) o hasta tanto tengan el alta correspondiente.

Periodista: huellas de jujuy Trabajamos por una sociedad mas informada y comunicada con un profundo compromiso con la realidad informativa de la provincia de Jujuy, el país y el mundo.