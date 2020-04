Con el dólar blue a $ 120, ¿cuál es el techo para el tipo de cambio?

Los dólares alternativ os se van despegando del piso de $ 100 que cruzaron la semana pasada. Ya cómodos por arriba de los $ 110 -el jueves el blue tocó los $ 120 y el contado con liqui (CCL) llegó a $ 114- se mueven bajo la presión que les mete el aumento de los pesos en circulación y la incertidumbre que genera la reestructuración de la deuda. Para los economistas, en este contexto, la moneda norteamericana no tiene un valor definido en Argentina. Pero recalcan que mientras persista la idea de que el país puede volver a caer en default, los dólares "liberados" seguirán traccionando al alza.

¿Cuál es el valor real del dólar en Argentina ? Los economistas consultados por Clarín no se animaron a ponerle el "cascabel al gato". Pero coincidieron en que no tiene techo mientras persista la expansión monetaria y la amenaza de default.

El primer punto tiene conexión directa con la cuarentena. Con el 80% de las empresas paralizadas o a media máquina, el Estado tiene que salir en auxilio del sector privado para evitar que la cadena de pagos se corte y la situación social se desmadre.





Para hacerlo debe recurrir a la maquinita : el Banco Central emite pesos y los vuelca en la plaza. La mayoría de los economistas coincide en que este aumento de la emisión " s el mal menor " ante el freno de la actividad. Pero a la vez, más dinero circulando en un contexto de incertidumbre presiona sobre el dólar. Ni la gente ni las empresas quieren pesos : lo que buscan es resguardo de valor (dólares) o bienes.

El segundo punto es la pelea de fondo de la economía local: resolver si habrá o no acuerdo por la deuda. Días atrás el ministerio de Economía difundió el prospecto de la propuesta del canje y el mercado lo leyó como una oferta con bajas chances de prosperar. Otra vez, ante la perspectiva incierta, los inversores se van al dólar.

"Lo que está pasando es un reflejo de lo que ocurre con la deuda. El mercado entendió que en esta primera etapa el Gobierno no va a dar el brazo a torcer y la posibilidad de un default es cada vez mayor . El tipo de cambio no está ajeno a ese escenario. Por eso la brecha entre el CCL y el oficial está otra vez en 72%", dice Nery Persichini de GMA Capital . "Además hay muchos pesos circulando que no hacen más que lubricar el proceso de dolarización ".

¿Cuál sería el valor adecuado del dólar? "A mí me cuesta encontrarle un piso y más encontrarle un techo. Es muy apresurado ponerle el cascabel al dólar. Hay que seguir de cerca lo que pasa con el tipo de cambio porque va a ser un reflejo anticipado de lo que pasa con la deuda. En este contexto debatir el valor de equilibrio del dólar es como debatir el sexo de los ángeles", sostiene Persichini.

Para Federico Furiase el dólar se enfrenta a una " tormenta perfecta ". En ese tornado empujan "la emisión monetaria para enfrentar la cuarentena, la baja de las tasas en pesos, la expansión de la inflación y la incertidumbre de la deuda".

"La expectativa es que se viene un escenario de licuación ante el aumento del agujero fiscal. Si el Gobierno no negocia bien la deuda, el dólar tiene margen para seguir subiendo porque lo que está reflejando la cotización actual es la huida de los pesos. La capacidad de absorción de pesos de la economía es limitada y eso hace subir al dólar y a la inflación", apunta Furiase.

Desde Seido Consultores, Gabriel Zelpo refuerza que "están emitiendo a un ritmo que no se veía desde hace mucho tiempo en Argentina, mientras la actividad y la recaudación siguen cayendo. Son demasiados pesos para una economía a la que no le gustan los pesos ".

"Dada la situación no me animaría a decir sobre el dólar 'hasta acá llegó', menos cuando todavía estamos en cuarenta. La suba de los últimos días viene siendo muy agresiva, Los dólares alternativos eventualmente presionan sobre el oficial. Y es muy difícil que a mediano plazo haya una convergencia que no sea el oficial acercándose al paralelo ", resume Zelpo.

Periodista: Huellas de Jujuy Trabajamos por una sociedad mas informada y comunicada con un profundo compromiso con la realidad informativa de la provincia de Jujuy, el país y el mundo.