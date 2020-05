Silvina Escudero contestó tras que De Brito "denunciara" abuso de Photoshop: "No, le puse el 'suave' justo"

Silvina Escudero se olvidó por un rato de sus problemas económicos y propuso esta semana un particular reto a sus seguidores. "¡Desafío a desnudarse a todos los que ya estamos hartos de la cuarentena!", escribió en su cuenta de Instagram junto a una foto al natural, que consiguió muchos "likes", y también la crítica de Ángel de Brito.

"¿Te pasaste de Photoshop Silvina Escudero?, le preguntó el conductor de Los Ángeles de la Mañana a la bailarina en Twitter, junto a una serie de capturas de la foto que consideraba "sospechosas".





"¿En qué parte del cuerpo decís? Para mí no, le puse el ’suave’ justo", le contestó Silvina, en referencia al filtro para que su piel se viera tersa y suave. "No sé en cuál, pero en alguno exageraste y no necesitás nada", le retrucó Ángel, sin ahondar en los detalles.